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Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Banvit: 76-99

Spor Toto Basketbol Süper Lig’in 12. haftasında Banvit, deplasmanda Halk Enerji TED Ankara Kolejliler’i 99-76 yendi.


24 Aralık 2016 20:04


Spor Toto Basketbol Süper Lig’in 12. haftasında Banvit, deplasmanda Halk Enerji TED Ankara Kolejliler’i 99-76 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada ev sahibi takım, Carter ve Hummer ile sayılar bulurken, Banvit, Chappell, Muric ve Vidmar’ın etkili oyunlarıyla 3. dakikayı 7-5 önde geçti. Muric ve Chappell ile yüksek şut yüzdesi yakalayan konuk ekip, 8. dakikasına 21-13 önde girdiği çeyreği 28-18 üstün bitirdi.

İkinci periyoda iyi giren taraf Halk Enerji TED Ankara Kolejliler oldu. Shorter, Morrison ve Hummer ile rakip savunmayı aşan başkent temsilcisi, 12-5’lik seriyle 13. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 30-33. Savunmasını sertleştiren ve rakibini üst üste top kayıplarına iten Bandırma ekibi, Theodore, Orelik ve Kulig’in sayılarıyla rakibine 16-5’lik seriyle karşılık verdi ve 27. dakikada farkı yeniden çift hanelere (35-49) taşıdı. Kurig’in skorer oyununu sürdürmesiyle kontrolü elinde tutan Banvit, soyunma odasına 56-40 önde gitti. Her iki takımın da pota altından sayı aradığı 3. periyodun ilk
dakikalarında Banvit, Orelig ve Theodore ile basketler üreterek, 25. dakikayı 20 sayı farkla 68-48 üstün geçti. Başkent ekibi, Shorter-Morrison ikilisiyle sayılar bulurken, Banvit, özellikle boyalı alandan ürettiği basketlerle farkı daha da açtı ve çeyreği 86-55 önde tamamladı.

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, final periyodunun ilk bölümünde hücumda etkili bir performans sergiledi. Shorter, Thomas ve Hummer’ın basketleriyle 7-0’lık seri bulan ev sahibi ekip, 33. dakikada farkı 24 sayıya düşürdü: 62-86. Kalan sürede her iki takım da genç oyuncularına şans tanırken, farkın kapanmasına izin vermeyen Banvit, karşılaşmadan 99-76 galip ayrıldı.

Banvit’te, Anadolu Efes’ten sezon sonuna kadar kiralanan Furkan Korkmaz, Ankara deplasmanında ilk kez yeni takımının formasını giydi. Milli basketbolcu, karşılaşmayı 6 sayı, 2 ribaunt ve 4 asistle tamamladı.

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler’in ABD’li oyuncusu Robert Thomas, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde sakatlık geçirdi. Pota altı mücadelesinde rakibinin dirseğinin gelmesi sonucu burnunda açılma meydana gelen ABD’li oyuncu, tedavisinin ardından karşılaşmaya devam etti.

Kaynak: A.A.

Etiket: Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, banvit



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