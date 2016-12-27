27 Aralık 2016, Salı
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Hakim Ziyech: Hollanda'da aşağılandım

Hollanda doğumlu Faslı futbolcu Hakim Ziyech verdiği röportajda, Hollanda'da yaşadığı zorlukları ve aşağılanma olayını anlattı.


27 Aralık 2016 11:49


Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği ancak Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'a kaptırdığı Hakim Ziyech, Hollanda'da yaşayan bir Faslı olduğu için yaşadığı zorlukları aktardı.

Voetbal International'e konuşan Ziyech zaman zaman aşağılandığını söyleyerek şunları dile getirdi:

Bir gün araba kullanırken, iki polis beni durdurup arabamı aradılar. Çantalarımı boşalttılar. Kendinizi nasıl hissederdiniz? Eğer bir suçlu olsaydım bunları yapmalarına izin verir miydim. Üstellik benim Ajax'ta oynayan Hakim Ziyech olduğumu da biliyorlardı. Bu tamamen beni aşağılamak içindi.

Hollanda'da doğan genç futbolcu kendisini Faslı hissettiğini söyledi ve konuşmasına şöyle devam etti:

Bir gün burada herkesin aynı şansa sahip olacağına yürekten inanıyorum. Buradaki Faslı topluluğu büyük baskı altında. Menajerim Mustapha Nakhli ile benim onlar için iyi bir örnek olacağımızı umuyorum.



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