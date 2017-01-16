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Hakemler belli oldu

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16 Ocak 2017 18:56

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 17 Ocak salı günü yapılacak 5. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre kupada müsabakaların hakemleri şunlar:

12.00 Boluspor-Kayserispor: Özgüç Türkalp
12.00 Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor: Erkan Engin
14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
17.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor: Ali Şansalan
17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor: Serkan Tokat
19.45 Elazığspor-Galatasaray: Kutluhan Bilgiç


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