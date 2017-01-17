Herkes şunu iyi bilsin. Hakemden Terörist olmaz. Neden? Çünkü hakem HÜKMEDİCİ'dir. Çaldığı bir düdükle milyonlara hükmeder. Oysa TERÖRİST yönetilendir, HÜKMEDİLENDİR, Emir kuludur. Eğer sahada bir terör olayı varsa bunun sebebi Futbolun ögeleridir. Yıllardır yazıp çiziyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Dinleyen kim? Kardeşim hata yapan bu hakemlerin hepsi eğitimsiz. Hakem seminerleriyle bu iş düzelmez. Baştaki yetiştiricilere bakacaksınız. Ahmet Güvener döneminden beri klas hakem yetişmiyor. Sebebi: Hayatında hiçbir önemli maç yüzü görmemiş kişiler MHK'da yönetim ve eğitim kadrolarında yer aldı. Bu hakemlere MENTORluk yapan eski hakemler kim? Hiç biri kariyer sahibi olamamış kişiler. O zaman bu hakemlerden ne bekliyorsunuz? En önemlisi eski MHK'ların yetiştirdiği ve yaptıklarına göz yumduğu PANSUMANCI hakemler var. Seminerde verdiği penaltı tartışılan ve MHK üyelerine posta atan hakem var. Bu adamlar bu cesareti nereden buluyorlar? İsimleri ve yaptıkları deşifre edilmiş ve kulüpler tarafından aforoz edilen hakemler var. Hakemleri parçalara ayıran hakem yöneticileri var.

Erman bağırıyor, Ahmet bağırıyor. Kulak veren yok! Demek ki işlerine geliyor diye defalarca yazdım.

Aziz Yıdırım bir konuda haklı. Bu görevlere gelenler birilerinin talimatı ile iş görüyor ama kendisine sormak lazım!

Bir zamanlar Burdur'da askerlik yapan ünlü oyuncusuna yardım ederek rahat askerlik yapmasını sağlayan eski bir hakemi MHK'ya nasıl IŞINladı acaba. Kulüpler MHK'ya bir defa karışamadı. O da Sayın Şenes Erzik zamanında. Sonrası hep hüsran. Kim kime yakınsa göreve o geldi.

Her hakemin mutlaka gönlünde bir takım vardır. Ama taraflı davranamaz. Davranırsa işler bu hale gelir.

Son yazımın başlığı PARA PARA PARA idi. Aziz bey de açıkladı, sayın devlet büyükleride...Herşey paraya dayanıyor. İşte bu mücadelenin içinde menfaat savaşları varsa yanan takımlarımız olacaktır. Futbolun ruhunu bilmeyen bu işi sahada yaşamamış insanlar iyi maç yönetemezler ve kararları tartışılır. Mesela rakibine arkası dönük olan bir oyuncu görmediği adama faul yapamaz, kazara olmuştur. Sen bu adama sarıkart gösterip ikinci sarıdan oyundan ihraç edersen yazık olur.

Aykut Kocaman, Ümit Özat, Aziz Yıldırım ve diğerleri Hakemler hakkında öyle laflar ettiler ki ; yenilir yutulur cinsten değil.

Peki ne değişecek?

Bu mimli hakemler haftaya yine sahnede olacak. Daha önceleri büyük hata yapan Volkan Bayarslanın arkasında kim var? Pansumancılığı ile ün yapmış bir hakem 1.ligde hala maç yönetiyor can yakıyor.

Bu hakemin arkasında kimler var? İş bitirici şöhreti olan hakemler rahmetli Hasan Doğan zamanında temizlenmiş. Kim bunlar? Kaç tanesi şimdi gözlemci kadrosunda? Hakemleri otel kapılarında esas duruşta bekleterek Federasyon Başkanı'na yaranmaya çalışan zihniyettir Türk Hakemliğini bu hale getiren. Oysa garibim Serkan Çınar ne anlar terörden. Hakemliği o kadar. Kalitesi belli. FETÖCÜLÜKLE suçlanan bir sürü hakem ve gözlemci ihraç edildi. Kardeşim açıklayın da bilelim neler dönmüş. İşte adalet dağıtanlar ADİL olmazsa sonu budur. Hadi şimdi ayıklayın pirincin taşını!

Geçelim hakem değerlendirmelerine.

KARABÜK-AKHİSAR BELEDİYE-Ümit Öztürk

Boyu posu fiziği yerinde ama futbolun ruhunu bilmiyor.Gençtir öğrenir dedik ama hatalı faul kararları devam ederse ilerde başına iş açar.Vasat bir maç yönetti.Notu 8.2

AYTEMİZ ALANYA-ÇAYKURRİZE-VOLKAN BAYARSLAN

Havalara girmiş ama iyi hakem değil.Yanlış karalarının çok olduğu maçta vasatın üstüne çıkamadı.Notu.8.2

M.BAŞAKŞEHİR-KAYSERİ-Özgür Yankaya

Dostane geçen maçta hakem başarılı idi.Tebrikler.Notu.8.4

A.KONYA-GALATASARAY-Mete Kalkavan

Artık yapacak bir şey yok.Rezalet yönetimler serisine devam ediyor.Yazsak faydası yok.Hayırlı işler!Notu 7.5

KASIMPAŞA-GENÇLERBİRLİĞİ-Arda Kardeşler

Boyu posu onunda terinde.İyi hakem olma yolunda dedik.Ynılmışız.Futbolun ruhunu hiç bilmiyor.Verdiği çelişkili kararlarla Ümit Özat ı isyan ettirdi.Vasatın üstüne çıkamadı.Notu.8

G.ANTEP-ANTALYA-Suat Arslanboğa

Bu çocuk ARSLANLAR gibi maç yönetiyor.Görev vermiyorlar.Herhalde onların istedikleri tipten GULU GULU yapan hakem değil.Ev sahibi yenildi.Hakem on numara maç yönetti.Tebrikler.Notı.8.8

FB-ADANA-Serkan Çınar

Fazla lafa gerek yok bir penaltı atladı diye yerden yere vurdular.Bu haksızlık.Hakemde insandır hata yapabilir.Siz GULU GULU yapsın istediniz ama o yapmadı.Penaltıyı verirken iyimiy di?Düzgün adama söz söyletmem.Ermanın söyledikleride yanlış.Serkan Çınar Doğma büyüme Tekirdağ Hakemidir.Notu.8.2

OSMANLI-BJK-Ali Palabıyık

Amam efendim üzerine oyunlar oynanıyormuş bu hakemin.Yahu erman bu çocuk iyi hakemmi de aşağıya çekilsin.Yoklukta işi idare ediyor.Nizami golü vemeyen,penaltıyı süzemeyen FİFA kokartlı hakem olur mu?Allahtan Beşiktaş kazandı.Yoksa görürdük onada ne laflar söyleneckti.Notu 8