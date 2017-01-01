01 Ocak 2017 21:54

Tüm dünya İstanbul Reina'daki terör saldırısını lanetlerken, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Kütahya il hakemi Süleyman Belli'nin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım herkesi şoke etti.

Hakem Belli, Reina'daki terör saldırısını destekleyen mesajında şunları yazdı:

TEPKİ YAĞINCA PAYLAŞIMINI SİLDİ

Süleyman Belli'nin bu tüyler ürperten skandal paylaşımın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu.

Hakem Belli, sosyal medyada gelen yoğun tepkilerden sonra yaptığı paylaşımını sildi.

TFF'den açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sitesinden yaptığı açıklamada hakem Süleyman Belli'nin disiplin kuruluna sevk edileceğini duyurdu.

Medyada yer alan ve TFF'ye bağlı bir il hakeminin sosyal medya hesabından 1 Ocak 2017 günü yaptığı iddia edilen bildirimler, kamuoyunda haklı tepkilere neden olmuş, olayla ilgili Federasyonumuz tarafından yapılan işlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Hakemlerin, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi, sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunması lisans iptaline varan disiplin yaptırımlarına tabidir.

İl hakeminin gerçekleştirdiği iddia edilen fiil, Futbol Disiplin Talimatı uyarınca, Merkez Hakem Kurulunca incelenecek ve düzenlenecek rapor doğrultusunda söz konusu kişi disiplin kuruluna (AFDK) sevk edilebilecektir.

Profilini kararttı

Hakem Süleyman Belli, paylaşımının sosyal medyada çok büyük bir tepki toplamasının ardından, o mesajını sildi, profil ve kapak fotoğraflarını da kararttı!

Yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da yeni yıl kutlamaları sırasında Reina'da düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre terörist ateş açarak Reina'ya girdi. İçeride vatandaşlara kurşun yağdırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin mont-pantolanla içeri girdiğini, içeride üstünü değiştirdiği bilgisinin olduğunu söyledi.

İstanbul Ortaköy'de ünlü gece kulübü Reina'daki terör saldırısını yapan teröristin DAEŞ'in 'Türkistan Tugayları'na bağlı olduğu ortaya çıktı.



TERÖRİSTLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Teröristin olay yerine gelişi, soğukkanlı tavrı, ateş ederek içeri girmesi, alçak katliam sonrası üstünü değiştirip kaçabilmesi nedeniyle daha önce keşif yapıldığı şüphesi değerlendiriliyor. İlk bilgiler olay anında teröristin yalnız olduğu yönünde. Ancak planlama ve keşif için yardım aldığı ihtimali de araştırılıyor.

Güvenlik uzmanlarına göre teröristin saldırıdan birkaç dakika sonra üstünü değiştirip kaçabilmesi geliş ve kaçış güzergahıyla ilgili keşif yapıldığına işaret ediyor. Teröristin profesyonel olduğu, birkaç dakika içinde saldırıyı düzenleyip kaçabilmesinin mekanın içini biliyor olduğu ihtimalini güçlendirdi.

O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde, Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, elinde uzun namlulu silah, yüzü kapalı, sırt çantalı saldırgan kulüp kapısında görülüyor. Terörist kapıda ateş ederek içeriye koşuyor.