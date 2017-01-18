18 Ocak 2017, Çarşamba
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Haftalık 2 milyon lirayı istemedi!

Fildişi Sahilli futbolcunun, Çin kulübünden yapılan astronomik teklifi reddettiği öne sürüldü.


18 Ocak 2017 17:14

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Yaya Toure'nin, Çin kulübünden yapılan astronomik teklifi reddettiği öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Çin Süper Ligi'nde yer alan bir takım, ara transfer döneminde Toure'yi kadrosuna katmak amacıyla futbolcuya haftalık 430 bin sterlin (2 milyon lira) teklifte bulundu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fildişi Sahilli futbolcunun, Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'dan takımda kalacağına ilişkin garanti almamasına rağmen teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Guardiola ile yaşadığı sorunun ardından sezon başında kadro dışı bırakılan Toure, İspanyol teknik adamdan özür dilemesinin ardından yeniden kadroya alınmıştı. Manchester City'nin son 10 lig maçında forma şansı bulan 33 yaşındaki futbolcu, 3 gole imza attı


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