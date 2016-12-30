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Güreşte mayolara standart geldi

Türkiye Güreş Milli Takımlarının kurumsal yeni mayosu belirlendi.


30 Aralık 2016 14:59


Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamada, turkuaz renkte dizayn edilen yeni mayoların, kültürel detaylarının da yükseliş, cesaret ve yenilikçiliği ifade ettiği bildirildi.

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından onaylanan yeni mayoların 2017 yılından itibaren uluslararası arenalarda kullanılacağı ifade edildi.

Açıklamada, UWW'nin tüm ülkelere gönderdiği yazıda, güreşçilerin mayosunun tek tip olmaktan çıkması, her ülkenin kendisini temsil edecek mayoları tasarlamaları ve bu yönde bir standart getirmeleri istendiği belirtildi.

TGF'nin belirlediği kurumsal mayoların ilk kez Macaristan'da kullanıldığı açıklandı.

Mayoların, başkent Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda test edildiği kaydedildi.

- Mozaik desen kullanıldı

Kurumsal mayoların göğüs kafesinde siyah zemin üzerine ay-yıldızlı bayrağa sahip olduğu, göğsün altından dizlere kadar da turkuaz renginin üzerine büyük bir ay ve etrafında yıldızlar bulunduğu bildirildi.

Mayonun diz kısmına gelen yerde ise mavi ya da kırmızı renklerin kullanıldığı, her iki tarafın da koltuk altından aşağıya kadar inen bölümlerde ise siyah şeritlerin yer aldığı aktarıldı.

Yeni dizayn edilen mayoların güreşçilere kumaş dokuma, performans teknolojisi, nem yönetimi ve rahat hareket edebilmeyi sağladığı belirtildi.



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