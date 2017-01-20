20 Ocak 2017, Cuma

> Diğer Sporlar > Güreş Federasyonu'ndan "Recep İvedik 5' filmine kınama

Güreş Federasyonu'ndan "Recep İvedik 5' filmine kınama

Türkiye Güreş Federasyonu, Recep İvedik 5 isimli filmin fragmanındaki bazı sahnelerden dolayı bir kınama yazısı yayınladı.


20 Ocak 2017 14:45

Güreş Federasyonu'nun konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Binlerce yıllık tarihimizden günümüze ulaşan ve yegane geleneklerimizden biri olan ata sporu güreşimiz her zaman milletimizin göğsünü kabartmıştır. Dünyaya nam salmış Türk pehlivanları çoğu ülkenin hayalini bile kuramadığı madalyaları, kupaları ülkemize kazandırmış dünyanın her köşesinde İstiklal Marşımızı okutmuş ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmiştir. Bizim sayısız pehlivanlarımızın zaferlerini anlatmaya, ömrümüzce film yapsak yine de yetmez.

Yakın bir zamanda Brezilya'nın Rio De Janerio kentinde gerçekleşen olimpiyat oyunlarında ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5'i yine güreşçilerimiz tarafından kazanılmış, ülkemizin 2 kıta ötesinde İstiklal Marşımızı okutmuş ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek milletimize büyük gururlar yaşatmıştır. Tarihler boyunca anlatılacak bu destanın izleri ve anlık etkileri halen sürerken, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Recep İvedik 5' isimli filmin fragmanında 'Recep' karakterini oynayan şahsın güreş maçında rakibine yaptığı eylemlerin güreş sporu ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmadığını uyarı ile bildirmek isteriz.

Türkiye Güreş Federasyonu olarak güreşimizi ahlaktan uzak bir spormuş gibi gösteren, Peygamber ve ata sporumuz güreşin onuru, şeref ve saygınlığı ihlal edilmektedir. Toplumun, gözünde güreşle ilgilenen sporcularımızı küçük düşüren filminizde ata sporumuz güreşi ve güreşçilerimizin kişilik hakları zedelenmektedir. Kimsenin böyle bir hakka sahip olmadığını hatırlatarak, filminizde yayınlanacak olan güreş ile ilgili sahnelerin sporun kuralına uygun hale getirilmesi veya yayınlanmaması, aksi halde hukuksal yollara başvurmak zorunda kalacağımızı Türkiye Güreş Federasyonu olarak ihtaren bildirir ve yapımcı firmayı şiddetle kınadığımızı bilmenizi isteriz."



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Galatasaray'ın Karabükspor maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Karabükspor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'tan Talisca ve transfer açıklaması

Beşiktaş'tan Talisca ve transfer açıklaması

Adriano Juventus'a önerildi iddiası

Adriano Juventus'a önerildi iddiası

Jonathan Calleri'den Galatasaray'a kötü haber... Las Palmas'la imzalıyor!

Jonathan Calleri'den Galatasaray'a kötü haber... Las Palmas'la imzalıyor!


Son dakika Galatasaray transfer haberleri 20 Ocak Cuma
Fenerbahçe'nin 10 numara transfer adaylarında son durum
Türk futbolu böylesini görmedi! Beşiktaş'tan çılgın gelir...
Emenike, Samandıra'ya gelip eşyalarını topladı
Riekerink'in Karabük'ü şaşırtma planı: Bruma
Sakho gemileri yaktı!.. imzayı atıyor

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Bursaspor kritik virajda


EN ÇOK OKUNANLAR
Moussa Konate, Trabzonspor'a imzayı atıyor Moussa Konate, Trabzonspor'a imzayı atıyor - Trabzonspor, Sion'da forma giyen Moussa Konate'ye imza at...
İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki stoperler İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki stoperler - Galatasaray'da gündemin ilk maddesi stoper transferi.
Aziz Yıldırım'ın Advocaat'ı eleştirdiği 4 önemli nokta Aziz Yıldırım'ın Advocaat'ı eleştirdiği 4 önemli nokta - Aziz Yıldırım, Dick Advocaat'ı Adanaspor maçında aldığı b...
Fenerbahçe, Jose Sosa'yı neden yalanlamıyor? Fenerbahçe, Jose Sosa'yı neden yalanlamıyor? - Fenerbahçe yönetimi, Jose Sosa hakkında çıkan haberleri y...
UEFA'dan Fenerbahçe'ye 'kur' müjdesi UEFA'dan Fenerbahçe'ye 'kur' müjdesi - Fenerbahçe'ye beklediği müjde UEFA'dan geldi...
Beşiktaş'ta hayaller Bayern Münih Beşiktaş'ta hayaller Bayern Münih - Beşiktaş Başkan Fikret Orman, Bayern Münih'teki sistemi g...
Riekerink'in en büyük motivasyonu Riekerink'in en büyük motivasyonu - Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink, en büyük...
Sneijder'den flaş transfer görüşmesi Sneijder'den flaş transfer görüşmesi - Sneijder'in Dubai'de Türk sevgilisi ile tatil yapan Juven...
İşte Rodrigues'in transfer hikayesi!.. tam komedi İşte Rodrigues'in transfer hikayesi!.. tam komedi - Yeni transfer Garry Rodrigues'in transferi sırasında yaşa...
Milano'da sürpriz transfer görüşmesi! Milano'da sürpriz transfer görüşmesi! - Milano'ya giden iki Fenerbahçeli yöneticinin Jose Sosa dı...