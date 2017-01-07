07 Ocak 2017, Cumartesi
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Güray Vural, Kayserispor'da

Trabzonspor'da yolların ayrılma kararı alındığı Güray Vural, Kayserispor'a transfer oldu.


07 Ocak 2017 20:24

Trabzonspor'da yolların ayrılma kararı alındığı Güray Vural, Kayserispor'a transfer oldu.

Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren Kayserispor, Güray Vural ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Kayserispor, Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı

Kayserispor, yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalya Belek'de kamp hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı takım, Sergen Yalçın yönetiminde ikinci idmanını yaptı.

Kayseri ekibi ilk yarıda sergilenen kötü performansın izlerini silmek adına ikinci yarı öncesi kamp hazırlıklarında tempoyu artırdı. Yeni Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ikinci çalışmalarını yapan Kayserispor'un akşam idmanı düz koşuyla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde hıza dayalı pas ve şut çalışması yapılırken, idman çift kale maç ile sona erdi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: kayserispor, güray vural, trabzonspor


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