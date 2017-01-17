17 Ocak 2017, Salı
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Gümüşhanespor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Gümüşhanespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


17 Ocak 2017 09:55

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Gümüşhanespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanacak Gümüşhanespor - Trabzonspor maçı saat 14.00'te başlayacak. Gümüşhanespor - Trabzonspor maçı A2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu maç öncesinde Trabzonspor'un grupta 5 puanı bulunuyor. Gümüşhanespor'un puanı ise 7.

Trabzonspor grupta son maçını sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacak.

Ersun Yanal tam kadro çıkaracak

Avrupa'ya çıkış için Türkiye Kupası'nı en kolay yol olarak gören Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Çarşamba günü oynanacak Gümüşhanespor maçını mutlak kazanmak istiyor. H Grubu'nda 2 puan üzerlerinde yer alan Gümüşhane'ye kaybetmeleri durumunda bir anda gruptaki umutlarını da kaybetme riski taşıyan Trabzonspor'da Yanal, Gümüşhane deplasmanına ideal 11'iyle çıkacak. Tecrübeli teknik adam yeni transferlerin tümünü sahaya sürerken, Bursaspor maçının 11'ini de bozmayı düşünmediği gelen bilgiler arasında.

Bero, Konya maçına yetişecek

Kampta yaşadığı sakatlık sonrasında en az 3 hafta en fazla 3 ay sahalardan uzak kalacağı iddia edilen Matus Bero'nun Slovakya'ya dönmesi herkesi korkutmuştu. Fakat başarılı bir diz operasyonu geçiren Bero'nun iyi olduğu hafta sonunda oynanacak Kasımpaşa maçında olmasa bile Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçında forma giymesinin ihtimal dahilinde olduğu bildirildi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: trabzonspor, gümüşhanespor


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