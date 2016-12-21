Gümüşhanespor - Atiker Konyaspor maç sonucu: 1-1

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. maçında Gümüşhanespor ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Karlı bir zeminde oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Gümüşhane Yenişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin golü 72 dakikada Gümüşhanesporlu Taner Koç kendi kalesine atarken, Gümüşhanespor'un eşitliği sağlayan golünü ise 90. dakikada penaltı vuruşundan Mehmet Menderes Önkuzu kaydetti.
Bu sonuçla 1'er puanı paylaşan takımlardan Gümüşhane spor puanını 7'ye, Atiker Konyaspor da 5'e yükseltti.
GÜMÜŞHANESPOR: Hasan, Mehmet, Salih, Taner, Mehmet Cansın, Cumhur, Onur, Serhat, Cem Sultan, Menderes, Ali Özgün
ATİKER KONYASPOR: Kaya, Skubic, Ali Turan, Can Demir, Uslu, Volkan, Çamdalı, Kibong, Vedat, H.İbrahim, Hora.