Guardiola, Bilic'i darmadağın etti

07 Ocak 2017 00:51

İngiltere FA Kupası (FA Cup) 3. tur maçında West Ham United, Manchester City'yi konuk etti. Konuk ekip karşılaşmayı 5-0 kazandı ve tur atladı.

Slaven Bilic sahaya Adrian; Nordtveit, Reid, Ogbonna, Cresswell; Fernandes, Obiang; Feghouli, Lanzini, Antonio; Carroll 11'ini sürerken, Pep Guardiola ise Caballero; Sagna, Stones, Otamendi, Clichy; Toure, Zabaleta; De Bruyne, Silva, Sterling; Agüero 11'ini tercih etti.

Maçın ilk yarısında özellikle David Silva ile çok etkili olan Manchester City, rakibini zor durumlara soktu. 31. dakikada Zabaleta'nın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltı ile gol şova başladılar. Penaltı atışını gole çeviren Yaya Toure takımını 1-0 öne geçirdi.

41. dakikada organize bir atak sonucunda Man City ikinci golü buldu. Sagna'nın ortasında kaleci topa müdahale etti ama Nordtveit zor durumda topu kendi ağlarına yollayarak skoru 2-0 yaptı.