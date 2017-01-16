16 Ocak 2017, Pazartesi
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GS Store'den Bağdat Caddesi açıklamas

Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü, Bağdat Caddesi'ndeki GS Store'un kapanmadığını yüksek kira bedeli nedeniyle aynı bölgede başka bir dükkana taşındığını açıkladı.


16 Ocak 2017 16:29

Galatasaray'ın lisanslı ürünlerini satan GS Store, Bağdat Caddesi'ndeki mağazasının 'zarar ettiği gerekçesiyle' kapatıldığı haberi üzerine bir açıklama yaptı.

Galatasaray Mağazacılık ve ve Perakendecilik AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü, Bağdat Caddesi’ndeki GS Store ‘un kapanmadığını, yüksek kira bedeli nedeniyle aynı bölgede başka bir dükkana taşındığını açıkladı.

Öğüdücü, "Bağdat Caddesi’ndeki mağazamız, GS Store zincirleri arasında en iyi satış yaptığımız noktalardan biri. Bu ilgiyi gösteren taraftarlarımızı terk etmemiz söz konusu olamaz. Fahiş kira bedelleri nedeniyle Bağdat Caddesindeki mağazamız aynı bölgede başka bir yere taşınmıştır. Bizim amacımız Galatasaray mağazacılığının kar etmesidir” dedi.

Kaynak: Hürriyet

Etiket: Galatasaray, GS Store


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