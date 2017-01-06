Grosskreutz'dan soyunma vaadi!

Son dönemde kilo aldığı gerekçesiyle eleştiriler alan Alman futbolcu, sosyal medyada bir taraftara "Bu sene Bundesliga'ya çıkarsak çırılçıplak soyunacağım" yazdı.
Grosskreutz'un formasını giydiği Stuttgart Bundesliga 2'de üçüncü sırada yer alıyor.
Son dönemde kilo aldığı gerekçesiyle eleştiriler alan Alman futbolcu, sosyal medyada bir taraftara "Bu sene Bundesliga'ya çıkarsak çırılçıplak soyunacağım" yazdı.
Grosskreutz'un formasını giydiği Stuttgart Bundesliga 2'de üçüncü sırada yer alıyor.
Kaynak: Ajansspor
Etiket: Kevin Grosskreutz, Galatasaray
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