24 Aralık 2016, Cumartesi
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Gregory van der Wiel'den şok sözler

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Gregory van der Wiel, Ntvspor'dan Onur Tuğrul'a özel bir röportaj verdi.


24 Aralık 2016 12:05


Son dönemde çıkan Monaco ve Marsilya iddiaları hakkında konuşan Hollandalı sağ bek, "Gazeteler her zaman bir şeyler yazar. Bu daha önce de böyleydi. Onları okumuyorum. Orada yazanlara odaklanmıyorum. Buraya sadece 6 ay önce geldim. Burada olduğum için mutluyum. Bence bu kulüp gerçekten fantastik. Fenerbahçe'den ayrılma gibi bir düşüncem yok."

Özel hayatına dikkat etmediği yönündeki eleştiriler hakkında: "Bu görüşe katılmıyorum. 14 yaşında evden ayrılıp Ajax altyapısına girdim. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Buralara gelmek için hep ekstra çalıştım. Ben her zaman çok çalışan birisi oldum. Salonda, idmandan sonra, hatta evimde bile özel ekibimin programı doğrultusunda çalışıyorum. Ben her zaman çok çalışan birisi oldum, zaten bu yüzden bu kadar kupa kazandım ve bu seviyede uzun süre oynadım. Ben değişmeyeceğim. Dışarıda yazılanlar da beni değiştirmeyecek.

Fenerbahçe taraftarlarına mesajı: "Şu ana kadar iyi bir dönem geçirmedim. Bir mazeret olarak değil ama yeni bir şehre ve kültüre gelmek ve buna alışmak kolay değil. Midemden bazı sorunlar yaşadım, fit hissetmiyordum. Ben pes eden birisi değilim. 6 aylığına gelip gitmem. Kız arkadaşım ve ben bu şehri çok sevdik. Fenerbahçeli taraftarlar bize çok iyi davrandı. Ben hala formam için savaşıyorum. Bundan sonrası hocaya bağlı. Beni yine almazsa bu sefer daha çok çalışırım.

Etiket: Fenerbahçe, Gregory van der Wiel



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