06 Ocak 2017, Cuma
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Göztepe'de Segbefia sancısı

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren lider Göztepe'de Segbefia sıkıntısı yaşanıyor. 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Gabon'da düzenlenecek Afrika Kupası için Togo Milli Takımı'na davet edilen orta saha oyuncusunun en az 4 maçta görev alamayacağı belirtildi.


06 Ocak 2017 15:43

14 Ocak'ta başlayacak şampiyona için bu akşam Gabon'a gidecek Segbefia, ligdeki Denizlispor ve Büyükşehir Gaziantepspor müsabakalarının yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor ve Yeni Amasyaspor karşılaşmalarında da takımdaki yerini alamayacak.

25 yaşındaki futbolcu, Togo'nun gruptan çıkması durumunda da 1 maç daha kaçıracak ve Altınordu derbisinde arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Segbefia'nın yokluğunda Gosso'nun yanında orta sahada Doğa ya da yeni transfer Murat Akın'ın görev yapması beklenirken, Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncusunun ulusal bir görevi yerine getireceğini belirterek, "Ne yazık ki önemli maçlarda kendisinden yararlanamayacağız. Tek temennimiz sakatlık yaşamadan geri dönmesi. " dedi.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgilendirmede bulunan Buruk, "Sol bek transferinde sona geldik. Kone'nin yerine de ön tarafta kullanacağımız bir yabancı oyuncu bakıyoruz. Partizanlı Alen Setavanovic için kulübü yüksek bonservis ücreti istiyor. O nedenle bu transferi rafa kaldırdık. Boşta olan, alternatif isimlerle görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA


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