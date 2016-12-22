23 Aralık 2016, Cuma
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Göztepe'de hedef 3 puan

TFF 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında cumartesi günü Samsunspor'a konuk olacak lider Göztepe, rakibini yenerek hem devreye zirvede girmek hem de deplasman fobisine son vermek istiyor.


22 Aralık 2016 16:51


Bu sezon İzmir'de oynadığı 8 maçın 6'sını kazanıp sadece 2'sinde berabere kalarak 20 puan toplayan Göztepe, deplasmanda ise vasat bir görüntü ortaya koydu.

Sarı kırmızılılar deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada Manismaspor (3-0) ve Ümraniyespor'u (1-0) yenerken, Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Sivasspor'a yenildi. Göztepe, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Giresunspor deplasmanlarından ise beraberlikle döndü. Göztepe rakip sahada 8 gol atabilirken, kalesinden topu 9 defa çıkardı.

Göztepe, Samsunspor ile deplasmanda oynadığı son 8 müsabakadan da 1 defa galibiyet çıkarabildi. Göztepe, Samsunspor'u 2001-2002 sezonunda Süper Lig'deyken 2-1 yenmeyi başardı. Göztepe 19 Mayıs Stadı'nda çıktığı son 3 maçta da 3 puan alamadı. Geçen sezon Samsun'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Teknik Direktör Okan Buruk, Medipol Başakşehir karşısında kupada alınan 6-2'lik ağır yenilgiyi unuttuklarını belirterek, "Tek düşüncemiz Samsunspor karşılaşmasını kazanarak yeni yıla lider girmek. Takımıma güveniyorum. Rakibimiz son 5 maçını kazanamadı, çok dikkatli olmalıyız. Bizi yenerek çıkışa geçmek isteyecekler, buna izin vermeyeceğiz" dedi.

GÖKHAN GAZİANTEP YOLCUSU

Göztepe'nin orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a gidiyor. Sarı kırmızılılara geldiği günden beri beklentileri karşılayamayan tecrübeli futbolcunun gözden çıkarıldığı öğrenildi. Göztepe'nin eski Teknik Direktörü Metin Diyadin'in çalıştırdığı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile görüşen Gökhan'ın her konuda anlaşma sağladığı bildirildi. Diyadin'in de eski öğrencisini çok istediği devre biter bitmez transferin resmiyet kazanacağı kaydedildi. Son 2 sezonda sarı kırmızılı formayı 40 resmi maçta terleten 26 yaşındaki Gökhan 10 kez fileleri sarstı.

Kaynak: DHA

Etiket: göztepe, okan buruk



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