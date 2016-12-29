30 Aralık 2016, Cuma
> TFF 1. Lig > Göztepe ve Antalyaspor'un Alen Stevanovic savaşı

Göztepe ve Antalyaspor'un Alen Stevanovic savaşı

Süper Lig'de Rıza Çalımbay'ın gelişinin ardından büyük bir yükselişe geçen Antalyaspor ile TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Göztepe, Sırp futbolcu Alen Stevanovic'e talip oldu.


29 Aralık 2016 16:25


Süper Lig'de Rıza Çalımbay'ın gelişinin ardından büyük bir yükselişe geçen Antalyaspor ile TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Göztepe transferde karşı karşıya geldi.

Antalyaspor ve Göztepe'nin ülkesi Partizan'da forma giyen Sırp oyuncu Alen Stevanovic ile ilgilendiği öğrenildi.

Alen Stevanovic ile ilk olarak Göztepe'nin görüştüğü ancak Antalyaspor'un da Kerim Frei'dan olumsuz cevap alınması sonrasında rotasını Sırp oyuncuya kırdığı bildirildi.

Alen Stevanovic'in son kararını kısa süre içerisinde kulüplere bildireceği belirtildi.

Alen Stevanovic kimdir?

25 yaşındaki Alen Stevanovic, İsviçre'de Zürih'de doğdu. Inter altyapısından çıkan Alen Stevanovic, 2010 yılında burada A takıma yükselmeden Torino'ya transfer oldu.

Daha sonra kiralık olarak Toronto, Palermo, Bari ve Spezia Calcio formalarını giyen Alen Stevanovic, 2015 yılında ülkesinin takımlarından Partizan'a bedelsiz olarak transfer oldu.

Sağ kanatta forma giyen 1.84 boyundaki oyuncu bu sezon Partizan formasıyla 17 maça çıktı. Alen Stevanovic bu maçlarda 2 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: göztepe, antalyaspor



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Fenerbahçe’de izin başladı

Fenerbahçe’de izin başladı

İşte Advocaat'ın son gözdesi

İşte Advocaat'ın son gözdesi

Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi

Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi

Podolski resmen açıkladı!

Podolski resmen açıkladı!


Anthony Martial menajeri transferi doğruladı!
İlhan Cavcav, Ahmet Çalık için ne kadar istedi?
Fenerbahçe'den sürpriz Lens hamlesi
Beşiktaş, Sevilla'dan Timothée Kolodziejczak'a teklif yaptı
Galatasaray, Hasan Ali'ye teklif yaptı
Muhammed Demir, Galatasaray'a transfer oluyor

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
2016'nın en golcü futbolcusu Ronaldo


EN ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, Hasan Ali'ye teklif yaptı Galatasaray, Hasan Ali'ye teklif yaptı - Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hasan A...
Muhammed Demir, Galatasaray'a transfer oluyor Muhammed Demir, Galatasaray'a transfer oluyor - Kolbeinn'in geri gönderilmesine karar verilmesinin ardınd...
Fenerbahçe'den sürpriz Lens hamlesi Fenerbahçe'den sürpriz Lens hamlesi - Jeremain Lens'in bonservisi için 8 milyon euro isteyen Fe...
Beşiktaş, Sevilla'dan Timothée Kolodziejczak'a teklif yaptı Beşiktaş, Sevilla'dan Timothée Kolodziejczak'a teklif yaptı - Beşiktaş, Sevilla'da forma şansı bulamayan Fransız stoper...
Podolski resmen açıkladı! Podolski resmen açıkladı! - Galatasaray yönetimi Lukas Podolski'yi satıp gelecek para...
Anthony Martial menajeri transferi doğruladı! Anthony Martial menajeri transferi doğruladı! - Manchester United'ın genç yıldızı Anthony Martial için me...
Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi - Galatasaray, Atalanta'da forma giyen 26 yaşındaki Brezily...
İlhan Cavcav, Ahmet Çalık için ne kadar istedi? İlhan Cavcav, Ahmet Çalık için ne kadar istedi? - Stoper arayan Galatasaray gözünü G.Birliği'nin milli oyun...
Aykut Kocaman, Ömer Ali Şahiner'in gitmesini istemiyor Aykut Kocaman, Ömer Ali Şahiner'in gitmesini istemiyor - Trabzonspor, Konyaspor'un yıldız oyuncusu Ömer Ali Şahine...
İşte Advocaat'ın son gözdesi İşte Advocaat'ın son gözdesi - Dick Advocaat genç oyuncu caner Koca ile özel larak ilgil...