29 Aralık 2016 16:25

Süper Lig'de Rıza Çalımbay'ın gelişinin ardından büyük bir yükselişe geçen Antalyaspor ile TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Göztepe transferde karşı karşıya geldi.

Antalyaspor ve Göztepe 'nin ülkesi Partizan'da forma giyen Sırp oyuncu Alen Stevanovic ile ilgilendiği öğrenildi.

Alen Stevanovic ile ilk olarak Göztepe'nin görüştüğü ancak Antalyaspor'un da Kerim Frei'dan olumsuz cevap alınması sonrasında rotasını Sırp oyuncuya kırdığı bildirildi.

Alen Stevanovic 'in son kararını kısa süre içerisinde kulüplere bildireceği belirtildi.

Alen Stevanovic kimdir?

25 yaşındaki Alen Stevanovic, İsviçre'de Zürih'de doğdu. Inter altyapısından çıkan Alen Stevanovic , 2010 yılında burada A takıma yükselmeden Torino'ya transfer oldu.

Daha sonra kiralık olarak Toronto, Palermo, Bari ve Spezia Calcio formalarını giyen Alen Stevanovic , 2015 yılında ülkesinin takımlarından Partizan'a bedelsiz olarak transfer oldu.