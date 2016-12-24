24 Aralık 2016, Cumartesi
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Göztepe liderliği sevdi

Samsunspor, TFF 1. Lig’in 16. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 31'e yükselten İzmir ekibi liderliğe yükseldi.


24 Aralık 2016 20:37


Samsunspor, TFF 1. Lig’in 16. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 31'e yükselten İzmir ekibi liderliğe yükseldi.

Göztepe'nin gollerini Jahovic, 23.dakikada, Halil Akbunar 33. dakikada kaydetti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Hasan Kılıç’ın pasıyla buluşan Alperen’in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

14. dakikada Göztepe’nin geliştirdiği ani atakta topla buluşan Jahovic'in rakibini çalımlayarak vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

21. dakikada Zola’nın ara pasıyla buluşan Murat Gürbüzerol’un yerden düzgün vuruşu ile top ağlarla buluştu. 1-0

23. dakikada Hakan Barış’ın ara pasıyla buluşan Jahovic, topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu. 1-1

27. dakikada Mustafa Sevgi’nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan sekerek önüne düşen topun gelişine sert vuran Zola’nın şutu yandan az farkla auta çıktı.

32. dakikada Leo’nun pasıyla buluşan Halil Akbunar kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 1-2

36. dakikada Mustafa Sevgi’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Günay topu son anda çeldi.

56. dakikada Samsunspor atağında Hasan Kılıç’ın ceza sahası içerisinden şutunda top az farkla auta çıktı.

Stat: Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Alpaslan Dedeş xx, Mustafa Savranlar xx
Samsunspor: Furkan x, Fatih ? (Ercan dk. 11 xx), Ndiaye xx, Zola x, Murat Gürbüzerol xx, Canberk x, Halil İbrahim x, Burhan x (Berkay dk. 89 ?), Mustafa Sevgi x, Hasan Kılıç x, Alperen x (Mehmet Çakır dk. 59 x)
Yedekler: Bekir, Ramazan, Mete Han, Berkay, Erdi Dikmen
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Göztepe: Günay xx, Leo xxx, Hakan Barış xx, Doğa xx (Soner Dikmen dk. 57 xx), Fuchs xx, Jahovic xxx, Gosso xx, Halil Akbunar xx (Mehmet Erdem dk. 78 xx), Lokman xx, Gençer xx (Emre Can dk. 46 xx), Tayfur xx
Yedekler: Mehmet Göktuğ, Mehmet Umur, Segbefia, George
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Murat Gürbüzerol (dk. 21) (Samsunspor) Jahovic (dk. 23), Halil Akbunar (dk. 33) (Göztepe)
Sarı kartlar: Doğa, Gosso (Göztepe), Halil İbrahim, Ndiaye (Samsunspor)

Kaynak: İHA

Etiket: samsunspor, göztepe



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