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Göztepe, geçen sezondan farklı

TFF 1. Lig’de geçen sezon boyunca 9 galibiyet alan sarı-kırmızlı ekip, lider tamamladığı ilk bölümde 9 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.


26 Aralık 2016 10:41


TFF 1. Lig’de ilk 16 haftalık bölümü 9 galibiyetle tamamlayan Göztepe, geçen sezon 34 maçlık maratonda 9 maçtan 3 puanla ayrılmıştı.

Ligde ilk bölümde 16 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan lider İzmir temsilcisi, 27 gol atıp, kalesinde 16 gol gördü. Sarı-kırmızı ekip, geçen sezon 34 maçlık periyotta 9 galibiyet elde edebilmişti.

Yüzde 56,3’lük galibiyet oranı yakalayan Göztepe, profesyonel liglerdeki en başarılı 6. sezonunu geçiriyor. Sarı-kırmızılı ekip, yüzde 73,5 galibiyet oranına ulaştığı 1990-1991 sezonunda 2. Lig B Grubu’nda ikinci sırayı elde etmişti ancak o zamanki adıyla 1. Lig’e (Süper Lig) çıkamamıştı. TFF 1. Lig’de mücadele ettiği son 4 sezonda geçen yıl ilk 16 haftada 26 puan toplayan İzmir temsilcisi, 2012-2013’te 15, 2003-2004 ve 2011-2012 yıllarında ise on sekizer puana ulaşmıştı.

Göztepe, 2016 yılının son karşılaşmasında Ziraat Türkiye Kupası F Grubu’nda 28 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir’i konuk edecek.



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