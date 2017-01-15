Göztepe - Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 17. hafta mücadelesinde Göztepe, sahasnda Denizlispor'u konuk edecek.
Saat 13.00'da başlayacak ve Bornova Stadı'nda oynanacak Göztepe - Denizlispor maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Göztepe - Denizlispor maçını Murat Özcan yönetecek.
İlk 11'ler
Göztepe: Günay Güvenç, Benjamin Fuchs, Gençer Cansev, Lokman Gör, Leo Schwechlen, Gosso, Doğa Kaya, Murat Akın, Halil Akbunar, Tayfur Bingöl, Adis Jahovic.
Denizlispor: Ail Kaan Gler, Alperen Babacan, Cenk Güvenç, Ömer Alp Kulga, Kerem Can Akyüz, Burak Altıparmak, Berkan Afşarlı, Ziya Alkurt, Anıl Taşdemir, Kappel, Yasin Ozan.