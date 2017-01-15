Göz-Göz'e Denizli şoku!

15 Ocak 2017 15:26

TFF 1.Lig'in 17. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe sahasında Denizlispor'u konuk etti. Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmada Denizlispor, Göztepe'yi 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Denizlispor'un gollerini 41've 86' Yasin Ozan, 81' Leandro Kappel ve maçın uzatma bölümünde Moritz penaltıdan kaydetti. Göztepe'nin golleri ise 55. dakikada Tayfur Bingöl ve 70. dakikada Adis Jahovic'den (penaltı) geldi.

Bu sonuçla bu sezon ilk kez evinde yenilen İzmir temsilcisi Göztepe 31 puanda kaldı. Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Denizlispor ise puanını 24'e yükseltti.

Stat: Bornova

Hakemler: Murat Özcan xx, Cemal Bingül xx, Mehmet Yıldırım xx

Göztepe: Günay xx, Fuchs x (Emre dk. 46 xx), Lokman xx, Gençer xx, Leo xx, Gosso xx, Doğa xx (Leroy George dk. 56 xx), Murat xx (Sinan dk. 85 ?), Halil xx, Tayfur xx, Adis Jahovic xx

Denizlispor: Asil Kaan xx, Alperen xx, Cenk xx, Ömer Alp xx, Kerem Can xx, Burak xx, Berkan xx (Sankoh dk. 60 xx), Ziya x, Anıl x (Andre Moritz dk. 68 xxx), Kappel xxx, Yasin xx

Goller: Yasin Ozan (dk. 41 ve 86), Kappel (dk. 80), Moritz (dk. 90+3 pen.) (Denizlispor), Tayfur (dk. 55) Adis Jahovic (dk. 76 pen.) (Göztepe)

Sarı kartlar: Burak, Kerem Can, Cenk (Denizlispor), Doğa, Murat, Leroy, Tayfur (Göztepe)