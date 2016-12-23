23 Aralık 2016, Cuma
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Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek

Darbe girişimi sonrasında Mario Gomez'le Beşiktaş arasındaki ipler koparken, Bursaspor maçı sırasında patlayan bomba iki tarafın yeniden yakınlaşmasını sağladı.


23 Aralık 2016 00:32


Yaşanan hazin olay sonrasında Mario Gomez bizzat Başkan Fikret Orman'a mesaj atarak, "geçmiş olsun" dedi.

O günden beri Orman ile Gomez arasında mesaj trafiği başladı. Alman oyuncunun bir mesajında, "İstanbul'u ve Beşiktaş'ı özledim" sözleri ise Başkan'ı umutlandırdı. Başkan'ın ise Gomez'e cevap olarak, "olsaydın şimdi Şampiyonlar Ligi'nde ikinci turdaydık" cevabını verdi.

Orman, Gomez'e harhangi bir transfer teklifi yapmazken, gurbetçi bir menajer aracılığıyla Alman oyuncu için araştırmalar başlatıldı. Gurbetçi menajer Beşiktaş adını vermeden Wolfsburg'a, "Gomez'e kiralama teklifi getirmesi durumunda, şartlar nedir?" sorusunu yöneltti.

Aynı menajer Beşiktaş yönetimine Wolfsburg'un takımın standartlarının çok üzerinde bir maaş ödediği Gomez'in tüm  masraflarından kurtulması durumunda kiralama teklifine sıcak baktığını aktardı. Orman, Gomez'in iknasını bizzat üstlendi. Orman'ın Alman oyuncuyu, "gel de UEFA Kupası'nı beraber kaldıralım" diye ikna etmeye çalışacağı konuşuluyor.

GOMEZ'İN DÖNÜŞÜ İÇİN MÜJDEYİ ORMAN'IN KIZI VERDİ

Beşiktaşlıların beklediği Mario Gomez müjdesini veren Başkan Fikret Orman'ın küçük kızı Nazlı oldu... sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Nazlı sınıf arkadaşlarına, "babam bana bile söylemiyor ama Gomez'i getirecek. Sürekli konuşuyorlar" diyerek müjdeyi verdi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Beşiktaş, Mario Gomez, Wolfsburg, Fikret Orman



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