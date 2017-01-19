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19 Ocak 2017, Perşembe
> Beşiktaş > Gomez gelsin! Demba Ba değil!

Gomez gelsin! Demba Ba değil!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, sezon sonunda Mario Gomez'in gelme durumunu sorduğu Fikret Orman'a Demba Ba konusunda olumsuz görüş bildirdi.


19 Ocak 2017 00:57

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile Başkan Fikret Orman Çarşamba sabahıbir araya geldi... transfer masaya yatırıldı. Tecrübeli teknik adam yeni transferler Ryan Babel ve Matej Mitrovic için teşekkür etti. Babel'in kendilerine büyük faydası olacağını, Mitrovic'ten ise gelecekte çok büyük beklentileri olduğunu anlattı.

Tecrübeli teknik adam santrfor konusunu bir kez daha gündeme getirerek, uzun boylu ve sırtı dönük top alabilecek uzun boylu bir isim istediğini tekrarladı. Ersan Gülüm'ün transferinde son durumu sordu. Orman ise Mitrovic'in sol stoper oynayıp oynayamayacağını sordu. İzlediği maçlarda Hırvat oyuncunun sol stoperde oynadığını anlattı. 

''Gomez'i alacaksak, Demba Ba'yı şimdi istemem''

Başkan Fikret Orman yapılan görüşmede teknik direktör Güneş'e Demba Ba'yı sordu... Senegalli oyuncunun kendisine Hapoel maçına kadar yetişeceği sözünü verdiğini imza attırabileceğinden bahsetti. Güneş ise sezon sonunda Mario Gomez'i alabiliyorlarsa Ba'yı istemediğini söyledi. Sezonu Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın yanına genç ve geleceği olan bir isim transfer edilirse tamamlayabileceğini söyledi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: gomez, demba ba, beşiktaş



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