03 Ocak 2017, Salı
> Avrupadan Futbol > Gökhan'ın yeni takımı belli oldu!

Gökhan'ın yeni takımı belli oldu!

Almanya 2. Ligi ekiplerinden Bochum’da forma giyen genç defans oyuncusu Gökhan Gül’ün yeni takımı belli oldu. 18 yaşındaki futbolcu, aynı ligde mücadele veren Fortuna Düsseldorf’un yolunu tuttu.


03 Ocak 2017 13:33


Düsseldorf’un yeni transferi Gökhan Gül’ün 2021 yılına kadar süren bir sözleşmeye imza attığı bildirildi. 1.80 boyundaki futbolcu, Almanya Milli Takımı’nın çeşitli yaş kategorilerinde de görev almıştı.

Bu arada transferi hakkında değerlendirmelerde bulunan yetenekli stoper, ”Transferim için mutluyum. Düsseldorf’un taraftarlarını ve nasıl bir ambiyans oluşturduklarını görmüştüm. Gerçekten etkileyiciydi” diye konuştu.

Savunmanın göbeğinde oynayan Gökhan Gül, takımla birlikte antrenmanlara katılmak üzere Malta’ya gidecek. Gül, yeni takımının formasıyla birlikte ilk pozunu da verdi.

Öte yandan Fortuna Düsseldorf’un teknik direktörlüğünü yapan Friedhelm Funkel ise, “Gökhan Gül’ün takıma katılması mutluluk verici. Kendisinden ilerleyen dönemlerde maksimum fayda alabileceğimize inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Ajansspor

Etiket: Düsseldorf, Gökhan Gül



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

İlhan Cavcav: Bu işten ben vazgeçtim

İlhan Cavcav: Bu işten ben vazgeçtim

Fenerbahçe'nin bitmeyen sevdası

Fenerbahçe'nin bitmeyen sevdası

Palmeiras, Vitor Hugo için 10 milyon Euro istedi

Palmeiras, Vitor Hugo için 10 milyon Euro istedi

Kolbeinn Sigthorsson bilmecesi!

Kolbeinn Sigthorsson bilmecesi!


Şenol Güneş'ten Eto'o açıklaması
PFDK 'dan Chedjou'ya 3 maç ceza
Hamit Altıntop'la yollar ayrıldı!
Ryan Babel: Beşiktaş maçında yaptığım "8" işareti...
Süper Lig son yılların en büyük takasını bekliyor
Galatasaray, Salih Dursun'u KAP'a bildirdi!

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Beşiktaş'tan Martial bombası


EN ÇOK OKUNANLAR
'En doğrusunu Fenerbahçe yaptı' 'En doğrusunu Fenerbahçe yaptı' - Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta, Mehmet Ekici konusun...
Fenerbahçe'de son aday öne çıktı Fenerbahçe'de son aday öne çıktı - Fenerbahçe'de Mata, Oscar, Ben Arfa, Sosa gibi 10 numara ...
Galatasaray ve Trabzonspor arasında yılın takası Galatasaray ve Trabzonspor arasında yılın takası - Galatasaray, Trabzonspor'dan Muhammet Demir'i transfer et...
Galatasaray'a Junior Caiçara teklifi Galatasaray'a Junior Caiçara teklifi - Galatasaray'da yıllardır Eboue dışında Sabri Sarıoğlu'nu ...
Galatasaray, Güneş'in eski öğrencisi Bakambu'yu istedi! Galatasaray, Güneş'in eski öğrencisi Bakambu'yu istedi! - Radio Cadena Ser, Galatasaray'ın kiralık olarak Villarrea...
Galatasaray'da Bruma'nın alternatifleri Galatasaray'da Bruma'nın alternatifleri - Galatasaray'da Bruma'nın yerine düşünülen isimler arasına...
Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim - Trabzonspor'da Ersun Yanal'ın koltuğu sallanıyor. Yerine ...
Oğuzhan'ın menajerinden 10 numara için Biseswar teklifi Oğuzhan'ın menajerinden 10 numara için Biseswar teklifi - Oğuzhan Özyakup'un menajeri 10 numara arayan Beşiktaş'a e...
Süper Lig son yılların en büyük takasını bekliyor Süper Lig son yılların en büyük takasını bekliyor - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe büyük t...
Beşiktaş'ta Titi sürprizi! Beşiktaş'ta Titi sürprizi! - Beşiktaş'a sezon başında sakat diye alınmayan Holger Bads...