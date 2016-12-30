Gökhan Saral'dan, Ersun Yanal'a gönderme

30 Aralık 2016 12:48

Tarihinin en kötü ilk yarsını geçiren Trabzonspor'da yönetici Gökhan Saral, kendisine ait twitter hesabından teknik direktör Ersun Yanal'a gönderme içeren bir mesaj yayınladı.

16 maç sonunda 18 puan toplayabilen Bordo-Mavililer'de bir kesim başarısızlığın nedenini Ersun Yanal'a çıkarırken, yönetici Saral da tutumunu bu yönde gösterdi.

Gökhan Saral hesabından, ''Bize Çanakkale ruhu şart HOCAM! Bu ruhu takımına aşılayacak Koca SEYİT onbaşilar lazım HOCAM Savaşmaya Yürek yoksa zorla güzellik olmaz HOCAM'' mesajını paylaştı.

Saral'ın paylaşımına Trabzonsporlu taraftarların büyük bir bölümü ise tepki gösterdi.