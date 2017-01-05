05 Ocak 2017, Perşembe
> Beşiktaş > Gökhan İnler: Benim özelliğim uzaktan şutlarım

Gökhan İnler: Benim özelliğim uzaktan şutlarım

Beşiktaş'ın orta sahadaki ismi Gökhan İnler, Antalya kampında BJK TV’ye özel açıklamalarda bulundu.


05 Ocak 2017 13:56


Beşiktaş'ın orta sahadaki ismi Gökhan İnler, Antalya kampında BJK TV’ye özel açıklamalarda bulundu.

Gökhan İnler şu açıklamalarda bulundu:

“Çok maç oynadık. Maça hep yenmek için çıkıyoruz. Her zaman da kolay değil. Her 3-4 günde bir maçımız var. Takımdan gayet memnunum. İnşallah kamptan sonra iyi bir ikinci yarı geçirmek istiyoruz.

Her maçı kazanmak için geldim. Bu kulüp, taraftar için elimizden geleni yapmamız lazım ve her maça çıkıp yüzde yüzümüzü verip kazanmalıyız.

Taraftar bizim için çok önemli. Onlara çok teşekkür ederim. Çünkü 90 dakika bizimle beraberler. Kötü oynasak da yenilsek de, iyi oynayıp yensek de hep arkamızdalar. Beşiktaş efendi bir kulüp, efendi bir takım. Sadece pozitif konuşabilirim. Bunun için çok mutluyum.

Gençlere yardım etmeyi seviyorum. Onlara çok değer vermemiz lazım. Çünkü gençken görüyorsun. İyi bir futbolcu olabilir mi. Tecrübeli olan futbolcular önemlidir. Gençler de tecrübeli olan futbolculara bakıyorlar.

Çok çalıştım. Önce kimse bana bir şey vermedi. Her şeyimi kendim gösterip, kazandım. Bazı oyuncular vardı. Udinese’de Di Natale vardı. Orada kariyerim hızlı ve iyi başladı. Bana baskıyla ama pozitif şeylerle yardım etti. Öyle öğrenip kariyerimde devam ettim.

Her maç final gibi oynamamız lazım. İsrail takımı bence çok iyi. İnter’i iki kere yendi. Kolay bir takım değil. Onlar da iyi oynuyor. Biz de iyi takımız. Beşiktaş olarak her maçı yenmemiz gerekiyor.

Benim özelliğim uzaktan şutlarım. Herkes benden bekliyor. Sahada görevimiz var. Takım için elimden geleni yapmaya uğraşıyorum. Hissediyorum herkes istiyor şut çekmemi, denerim. Ama önemlisi takım olarak yenmek için çıkıyoruz.

İkinci devreye bütün kulüp ve taraftar iyi başlamak istiyoruz. İnşallah Mayıs ayında şampiyon oluruz.”

Kaynak: BJK TV

Etiket: gökhan inler, beşiktaş



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Oleksandr Karavaiev, Fenerbahçe'de!

Oleksandr Karavaiev, Fenerbahçe'de!

Martin Skrtel: Kjaer harika bir oyuncu

Martin Skrtel: Kjaer harika bir oyuncu

Galatasaray'da ''kule'' transferi ciddiye bindi!

Galatasaray'da ''kule'' transferi ciddiye bindi!

Marcelo: Advocaat derbilerde çok iyidir

Marcelo: Advocaat derbilerde çok iyidir


Galatasaraylı eski yönetici Fortuna Sittard'ı satın aldı
Fenerbahçe'den Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması
Garry Rodrigues için son rakam
Gökhan İnler: Benim özelliğim uzaktan şutlarım
Eren Derdiyok'tan Robert Lewandowski açıklaması
Gökhan İnler, Çin'e mi gidecek?

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Trabzonspor'dan Caceres bombası


EN ÇOK OKUNANLAR
Trabzonspor'da Mehmet Ekici sonrası ortalık karışacak Trabzonspor'da Mehmet Ekici sonrası ortalık karışacak - Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferi Trabzonspor yöne...
Tolgay 4 milyon Euro istedi! Mehmet Ekici, Fenerbahçe'yi tercih etti! Tolgay 4 milyon Euro istedi! Mehmet Ekici, Fenerbahçe'yi tercih etti! - Tolgay Arslan, Trabzonspor'dan 4 milyon Euro isteyince Me...
Fenerbahçe'de Gregory van der Wiel ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Gregory van der Wiel ile yollar ayrıldı - Fenerbahçe'de Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakıl...
Alan Patrick, Dick Advocaat'ın onayına kaldı Alan Patrick, Dick Advocaat'ın onayına kaldı - Fenerbahçe'de Alan Patrick transferi Dick Advocaat'ın ona...
Trabzonspor'da sıra Oumar Niasse'da Trabzonspor'da sıra Oumar Niasse'da - Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Serdar Taşçı ile defans hat...
''Türkiye'de Pele - Maradona havası yaratılmış...'' ''Türkiye'de Pele - Maradona havası yaratılmış...'' - Galatasaray'ın Garry Rodrigues üzerinde ısrarla durması P...
Fenerbahçe'den Mehmet Ekici resti Fenerbahçe'den Mehmet Ekici resti - Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi transfer etme...
Cavcav'dan Özbek'e: 10 milyon Euro'luk stoperin hayırlı olsun Cavcav'dan Özbek'e: 10 milyon Euro'luk stoperin hayırlı olsun - İlhan Cavcav, Ahmet Çalık konusunda Dursun Özbek'e resti ...
''Tolgay Arslan - Mehmet Ekici'' takası ortalığı karıştırdı! ''Tolgay Arslan - Mehmet Ekici'' takası ortalığı karıştırdı! - Mehmet Ekici takası için kendisinin takasta teklif edildi...
Vitor Hugo: Galatasaray'da oynamak isterim Vitor Hugo: Galatasaray'da oynamak isterim - Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Vitor Hugo aç...