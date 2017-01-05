Gökhan İnler: Benim özelliğim uzaktan şutlarım

05 Ocak 2017 13:56

Beşiktaş'ın orta sahadaki ismi Gökhan İnler, Antalya kampında BJK TV’ye özel açıklamalarda bulundu.

Gökhan İnler şu açıklamalarda bulundu:

“Çok maç oynadık. Maça hep yenmek için çıkıyoruz. Her zaman da kolay değil. Her 3-4 günde bir maçımız var. Takımdan gayet memnunum. İnşallah kamptan sonra iyi bir ikinci yarı geçirmek istiyoruz.

Her maçı kazanmak için geldim. Bu kulüp, taraftar için elimizden geleni yapmamız lazım ve her maça çıkıp yüzde yüzümüzü verip kazanmalıyız.

Taraftar bizim için çok önemli. Onlara çok teşekkür ederim. Çünkü 90 dakika bizimle beraberler. Kötü oynasak da yenilsek de, iyi oynayıp yensek de hep arkamızdalar. Beşiktaş efendi bir kulüp, efendi bir takım. Sadece pozitif konuşabilirim. Bunun için çok mutluyum.

Gençlere yardım etmeyi seviyorum. Onlara çok değer vermemiz lazım. Çünkü gençken görüyorsun. İyi bir futbolcu olabilir mi. Tecrübeli olan futbolcular önemlidir. Gençler de tecrübeli olan futbolculara bakıyorlar.

Çok çalıştım. Önce kimse bana bir şey vermedi. Her şeyimi kendim gösterip, kazandım. Bazı oyuncular vardı. Udinese’de Di Natale vardı. Orada kariyerim hızlı ve iyi başladı. Bana baskıyla ama pozitif şeylerle yardım etti. Öyle öğrenip kariyerimde devam ettim.

Her maç final gibi oynamamız lazım. İsrail takımı bence çok iyi. İnter’i iki kere yendi. Kolay bir takım değil. Onlar da iyi oynuyor. Biz de iyi takımız. Beşiktaş olarak her maçı yenmemiz gerekiyor.

Benim özelliğim uzaktan şutlarım. Herkes benden bekliyor. Sahada görevimiz var. Takım için elimden geleni yapmaya uğraşıyorum. Hissediyorum herkes istiyor şut çekmemi, denerim. Ama önemlisi takım olarak yenmek için çıkıyoruz.

İkinci devreye bütün kulüp ve taraftar iyi başlamak istiyoruz. İnşallah Mayıs ayında şampiyon oluruz.”