Gökhan Gönül'ün sakatlığı ciddi mi?

16 Ocak 2017 21:25

Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan Gönül ilk olarak sakatlığıyla alakalı, 'Maçın daha başında dizimin oraya bir darbe geldi. Ağrım devam etti. Çıkmam gerekiyordu. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Hoca görev verirse önümüzdeki Alanyaspor maçında oynayacağımı düşünüyorum'' dedi.

Sözlerine devam eden Gökhan Gönül, ''Burası zor bir deplasman. Hava şartları da eklendiğinde daha da zor oluyor. Onlar bu zemini alışıklar. Zor bir deplasmandı ama buradan 3 puanla ayrılmasını bildik. Böyle bir havadan daha güzel olduğunu umduğumuz bir deplasmana gideceğiz. Oradan da 3 puanla dönersek Beşiktaş adına güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Beşiktaş taraftarına da özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdular'' diye konuştu.