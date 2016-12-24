24 Aralık 2016, Cumartesi
> Basketbol > Girne Üniversitesi-Bellona AGÜ: 68-77

Girne Üniversitesi-Bellona AGÜ: 68-77

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 10. hafta karşılaşmasında Bellona AGÜ, deplasmanda Girne Üniversitesi’ni 77-68 yendi.


24 Aralık 2016 20:08


Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 10. hafta karşılaşmasında Bellona AGÜ, deplasmanda Girne Üniversitesi’ni 77-68 yendi.

Salon: Mamak Belediyesi
Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Fazilet Gülter, Serdar Saraç
Girne Üniversitesi: Knezevic 12, Krivacevic 18, Merve Aydın 3, Gajic11, Pondexter 14, Özge Yavaş 3, Safiya Simay Karaman 7, Deniz Aygül
Bellona AGÜ: Wauters 16, Dila Aşkın 6, Ayşegül Günay 12, Dubljevic 11,Gray 12, Mazic 10, Sinem Ataş 10, Gizem Sezer, Tuğçe Cambaz
1. Periyot: 19-24
Devre: 44-51
3. Periyot: 61-66

Kaynak: A.A.

Etiket: Girne Üniversitesi, Bellona AGÜ:



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş - Gaziantespor | CANLI

Beşiktaş - Gaziantespor | CANLI

Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği!

Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği!

Beşiktaş'ın yeni transferi Babel İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Babel İstanbul'da

Fenerbahçe'nin Trabzon programı belli oldu

Fenerbahçe'nin Trabzon programı belli oldu


Galatasaray'da bir garip sakatlık durumu yaşanıyor
Gregory van der Wiel'den şok sözler
Beşiktaş yeni Atiba'yı arıyor!.. ilk aday Celis
Fenerbahçe'ye 6 ay içinde 25 milyon Euro gerekiyor
Semih'ten stoper transferine ilginç tepki
Süper Lig tarihinden bir ilk!

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Ryan Babel, Vodafone Arena'da


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de ilk hedef Taison Fenerbahçe'de ilk hedef Taison - Fenerbahçe Haziran 2017'de sözleşmesi sona erecek olan Ta...
Trabzonspor'dan Adebayor bombası! Trabzonspor'dan Adebayor bombası! - Emmanuel Adebayor'un menajerinden Muharrem Usta'ya: Samue...
Galatasaray, Douglao ile sözleşme mi imzalayacak? Galatasaray, Douglao ile sözleşme mi imzalayacak? - Akhisar'la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Dougla...
Fenerbahçe'ye 6 ay içinde 25 milyon Euro gerekiyor Fenerbahçe'ye 6 ay içinde 25 milyon Euro gerekiyor - UEFA'nın finansal fair-play kıskacı altında bulunan Fener...
Bilic önerdi, Beşiktaş Carroll'ı kiralıyor Bilic önerdi, Beşiktaş Carroll'ı kiralıyor - Fikret Orman, Slaven Bilic ile Londra'da buluştu. Hırvat ...
Trabzonspor, Gum transferini bitirdi Trabzonspor, Gum transferini bitirdi - Trabzonspor 30 yaşındaki stoper Gum'u kadrosuna katıyor.
Galatasaray'a Cardozo ve da Costa isimleri teklif edildi Galatasaray'a Cardozo ve da Costa isimleri teklif edildi - Daha önce Süper Lig'de forma giyen Oscar Cardozo ve Manue...
Cimbom'da Vagner Love krizi! Cimbom'da Vagner Love krizi! - Galatasaray'ın video analiz toplantısında ilginç bir olay...
Constant bir kez daha Beşiktaş'a önerildi Constant bir kez daha Beşiktaş'a önerildi - Trabzonspor'dan sorunlu bir şekilde ayrılan ve şu anda ku...
Salih Uçan'a Serie A'dan teklif Salih Uçan'a Serie A'dan teklif - Fenerbahçe'nin genç yıldızı Salih Uçan'ın Serie A'dan tal...