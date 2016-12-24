Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 10. hafta karşılaşmasında Bellona AGÜ, deplasmanda Girne Üniversitesi’ni 77-68 yendi.
Salon: Mamak Belediyesi
Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Fazilet Gülter, Serdar Saraç
Girne Üniversitesi: Knezevic 12, Krivacevic 18, Merve Aydın 3, Gajic11, Pondexter 14, Özge Yavaş 3, Safiya Simay Karaman 7, Deniz Aygül
Bellona AGÜ: Wauters 16, Dila Aşkın 6, Ayşegül Günay 12, Dubljevic 11,Gray 12, Mazic 10, Sinem Ataş 10, Gizem Sezer, Tuğçe Cambaz
1. Periyot: 19-24
Devre: 44-51
3. Periyot: 61-66