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Giresunspor 3 bölgeye takviye düşünüyor!

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yarın başlayacak Antalya kampının, lige tam anlamıyla hazırlanmaları açısından önemli fırsat olacağını söyledi.


01 Ocak 2017 17:11


Mustafa Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Aralık'ta, ligin 16. haftasında oynanan Denizlispor maçı sonrası oyunculara bir hafta izin verdiklerini belirtti.

İznin sona erdiğini ve yarın Antalya kampının başlayacağını ifade eden Bozbağ, "10-12 günlük kamp planlıyoruz. İyi bir çalışma dönemi geçirmek hedefimiz. Antalya kampı bizim lige tam anlamıyla hazırlanmamız açısından önemli fırsat olacak." dedi.

Bozbağ, transfer çalışmalarına da yarından itibaren başlayacaklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Listemize bazı oyuncuları aldık. Yarından itibaren de çalışmalara başlayacağız. Bir defans, bir orta saha ve bir de forvet oyuncusu takviyesi planlıyoruz. Forvet hattı için düşüncemiz yabancıdan yana. Ligin ikinci devresi başlamadan anlaşacağımız oyuncularla sözleşme imzalamak istiyoruz."

Etiket: Giresunspor



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