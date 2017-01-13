13 Ocak 2017, Cuma
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Giray Bulak: “Medipol Başakşehir’in şampiyon olmasını isterim”

Teknik Direktör Giray Bulak, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir’in şampiyon olmasını istediğini söyledi.


13 Ocak 2017 14:48

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Spor Söyleşisi’nin bu ay ki konuğu ünlü teknik adam Giray Bulak oldu. Bağcılar Yunus Emre Mesleki ve Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ve Yasin Dallı’nın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide futbol dünyasıyla ilgili deneyimlerini paylaşan Bulak, önemli tespitlerde bulundu. Türkiye’de alt yapıya önem verilmesi gerektiğini belirten Bulak, bu uygulamanın Almanya’da yıllardır başarıyla uygulandığının altını çizdi. Türkiye’ de 270 bine yakın kişinin sporla uğraştığını anlatan tecrübeli hoca, ancak buna karşın Almanya’da bu sayının 6.5 milyon olduğunu kaydetti.

Bulak, “Türkiye’de 17 milyon, Almanya’da ise 10 milyon genç spor yapabilecek durumda. Buna karşın Almanya’da gençlerin 6.5 milyonu sporla uğraşıyor” dedi. Futbolda 14 yabancı kuralının uygulandığını da hatırlatan Bulak, bunun alt yapıyı olumsuz etkilediğini savundu. Bu yüzden alt yapıdan yeterli sayıda futbolcu yetişmediğini de anlatan Bulak, “A Milli Futbol Takımımızın 23 kişilik kadrosunda Almanya altyapısında yetişen 12 futbolcumuz var. Oysa Almanya’da 4.5 milyon Türk yaşıyor” şeklinde konuştu.

“Bize yeterli fırsat tanınmıyor”

Söyleşinin ilerleyen anlarında öğrencilerin yönelttiği sorulara cevap veren Bulak, “Size ve Yılmaz Vural’a büyük kulüplerimizde veya A Milli Futbol Takımımızda niçin görev verilmiyor?” diye sorulunca şunları söyledi: “Yılmaz Hoca veya ben fark etmiyor. Bize şans tanınmıyor. Biz her zaman Anadolu takımlarında görev yaptık. Oysa, başarısız olan yabancı genç teknik adamlara verilen fırsatlar bize tanınmıyor. Kendimize tahammülü olmayan bir ülkeyiz. Teknik adam bizden olunca bir veya iki maç kaybedince tahammül tükeniyor” dedi.

“Süper Lig’i hangi takım şampiyon tamamlar?” şeklinde bir soru sorulunca da Bulak, ilginç tespitlerde bulundu. Şampiyonluk için 4 takımın başı çektiğini belirten Bulak, sözlerini şöyle tamamladı: “14 yabancı futbolcu oynatan Trabzonspor’u şampiyon görmektense, 3 yabancı oynatan Medipol Başakşehir’i şampiyon görmek isterim. Yerli futbolcu yetiştirilmediği ve gençlere fırsat tanınmadığı sürece Avrupa ve dünya kupalarında başarılı olamayız.”

Kaynak: iha


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