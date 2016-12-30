31 Aralık 2016, Cumartesi
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"Gidecek geleceklerin listesi hazırlandı"

Spor Toto Süper Lig'de 16 haftalık ilk bölümü 20 puanla 10. sırada kapatan Akhisar Belediyespor'un kulüp basın sözcüsü İbrahim Evren Acar, "Görevini layıkıyla yerine getiren her futbolcu bizim için değerlidir, ancak huzuru bozan da olursa gözünün yaşına bakmayız." dedi.


30 Aralık 2016 15:04


Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın yeni transferlerini kampa yetiştirmek istediğini belirtti.

Olcan Adın ve Daniel Larsson transferlerinin ardından takıma 3 takviye daha yapılacağı bilgisini veren Acar, "Kupa maçı hazırlıkları sonrası teknik heyet ve yönetim kurulu dün gece bir araya gelerek takımın son analizini yaptı ve gidecek geleceklerin listesi hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Kupa ve lig maçlarında iyi bir performans sergileyen Ricardo Vaz Te ile teknik heyetin raporu doğrultusunda masaya oturacaklarını kaydeden Acar, "Sahaya çıkarak görev verildiği süreci görevini layıkıyla yerine getiren her futbolcu bizim için değerlidir. Takım içerisinde uyumlu çalışan her futbolcu yeşil-siyahlı formayı taşıyabilir, ancak huzuru bozan da olursa gözünün yaşına bakmayız." değerlendirmesinde bulundu.

Acar, takımın 3 Ocak'ta Antalya'da devre arası kamp çalışmalarına başlayacağını sözlerine ekledi.

Etiket: Akhisar Belediyespor İbrahim Evren Acar Spor Toto Süper Lig



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