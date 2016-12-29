30 Aralık 2016, Cuma
> Gençlerbirliği > Gençlerbirliği, Amed'e gol yağdırdı!

Gençlerbirliği, Amed'e gol yağdırdı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta müsabakasında Gençlerbirliği, Amedspor’u konuk etti. Karşılaşma, Gençlerbirliği’nin 6-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.


29 Aralık 2016 16:14


Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta müsabakasında Gençlerbirliği, Amedspor’u konuk etti. Karşılaşma, Gençlerbirliği’nin 6-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar 

1. dakikada Gençlerbirliği savunmasında Ante Kulusic’in uzaklaştırdığı top, Amed savunmasında Kamil hata yapınca Milinkovic’in önünde kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Milinkovic, topu kaleci Serkan’ın solundan filelere gönderdi. 1-0

9. dakikada Halil İbrahim’in sol kanattan yaptığı ortaya aut çizgisi üzerinde Vedat yükseldi. Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

12. dakikada orta sahadan Scekic’ten aldığı topla ceza sahasına sağ taraftan giren Milinkovic, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-0

14. dakikada Milinkovic’in ceza sahası ön çizgisinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ahmet Oğuz, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

17. dakikada Amedspor atağında Mehmet Sıddık’ın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta kaleci Taha iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

27. dakikada ceza sahası içerisinde Emre’nin müdahalesiyle düşürülen Vedat Muriç’in pozisyonuna karşılaşmanın hakemi penaltı kararı verdi. Tartışmalar nedeniyle 30. dakikada kullanılabilen penaltı atışında topun başına geçen Vedat Muriç, topu kalenin solundan dışarı gönderdi.

47. dakikada Ahmet Oğuz’un ortasında Vedat Muriç topu ceza yayı yakınlarındaki Issah’a indirdi. Issah’ın yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

60. dakikada Ahmet Oğuz’un kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-0

68. dakikada Amedspor atağında orta sahada Ercüment’ten aldığı topla yaklaşık 45 metreden kaleyi yoklayan Abdullah’ın şutunda kaleci Taha meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

82. dakikada Isaak’ın ara pasıyla ceza sahasına giren Vedat’ın çektiği şut kaleci Serkan’dan döndü. Topu takip eden Vedat ikinci vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 6-0

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Serdar Diyadin xx, Mehmet Metin xx
Gençlerbirliği: Taha Cengiz xx, Ahmet Oğuz xxx, Ante Kulusic xx, Ferhat Görgülü xx, Halil İbrahim xx, Samuel Owusu xx, Issah xx, Serdarcan x (Mahmut Bilir dk. 55 x), Scekic xx, Milinkovic xxx, Vedat Muriç xxx
Yedekler: Hopf, Uğur Çiftçi
Teknik Direktör: Ümit Özat
Amedspor: Serkan İpek xx, Abdullah Çetin xx, Kamil İçer x, Şevket Güngör x, Oğuz Çetinkaya xx, Ercan Çapar x, Mansur Çalar xx (Koray Şanlı dk. 74 x), Mehmet Sıddık xx, Tekin Adar xx (Ercüment dk. 63 x), Yusuf Yağmur xx, Emre Tekin xx (Ahmet Güven dk. 59 x)
Yedekler: Levent, Erhan, Sertaç, Hakan
Teknik Direktör: Recep Bayık
Goller: Milinkovic (dk. 1 ve 12), Ahmet Oğuz (dk. 14 ve 60), Issah (dk. 47), Vedat Muriç (dk. 82)(Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Tekin Adar, Mansur Çalar (Amedspor)

Kaynak: Fotospor

Etiket: gençlerbirliği amed



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

İşte Advocaat'ın son gözdesi

İşte Advocaat'ın son gözdesi

Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi

Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi

Podolski resmen açıkladı!

Podolski resmen açıkladı!

Anthony Martial menajeri transferi doğruladı!

Anthony Martial menajeri transferi doğruladı!


İlhan Cavcav, Ahmet Çalık için ne kadar istedi?
Fenerbahçe'den sürpriz Lens hamlesi
Beşiktaş, Sevilla'dan Timothée Kolodziejczak'a teklif yaptı
Galatasaray, Hasan Ali'ye teklif yaptı
Muhammed Demir, Galatasaray'a transfer oluyor

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Fenerbahçe'ye 2 yeni Hollandalı


EN ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, Hasan Ali'ye teklif yaptı Galatasaray, Hasan Ali'ye teklif yaptı - Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hasan A...
Muhammed Demir, Galatasaray'a transfer oluyor Muhammed Demir, Galatasaray'a transfer oluyor - Kolbeinn'in geri gönderilmesine karar verilmesinin ardınd...
Fenerbahçe'den sürpriz Lens hamlesi Fenerbahçe'den sürpriz Lens hamlesi - Jeremain Lens'in bonservisi için 8 milyon euro isteyen Fe...
Beşiktaş, Sevilla'dan Timothée Kolodziejczak'a teklif yaptı Beşiktaş, Sevilla'dan Timothée Kolodziejczak'a teklif yaptı - Beşiktaş, Sevilla'da forma şansı bulamayan Fransız stoper...
Podolski resmen açıkladı! Podolski resmen açıkladı! - Galatasaray yönetimi Lukas Podolski'yi satıp gelecek para...
Anthony Martial menajeri transferi doğruladı! Anthony Martial menajeri transferi doğruladı! - Manchester United'ın genç yıldızı Anthony Martial için me...
İlhan Cavcav, Ahmet Çalık için ne kadar istedi? İlhan Cavcav, Ahmet Çalık için ne kadar istedi? - Stoper arayan Galatasaray gözünü G.Birliği'nin milli oyun...
Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi Galatasaray'ın hedefindeki stoper Rafael Toloi - Galatasaray, Atalanta'da forma giyen 26 yaşındaki Brezily...
Aykut Kocaman, Ömer Ali Şahiner'in gitmesini istemiyor Aykut Kocaman, Ömer Ali Şahiner'in gitmesini istemiyor - Trabzonspor, Konyaspor'un yıldız oyuncusu Ömer Ali Şahine...
İşte Advocaat'ın son gözdesi İşte Advocaat'ın son gözdesi - Dick Advocaat genç oyuncu caner Koca ile özel larak ilgil...