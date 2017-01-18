18 Ocak 2017, Çarşamba
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Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında Gençlerbirliği, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...


18 Ocak 2017 11:05

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında Gençlerbirliği, evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maçın saati ve yayın planı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası grup etabı 5. hafta maçında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin konuğu oluyor.

18 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak olan Gençlerbirliği - Fenerbahçe mücadelesi a2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

A2 nasıl izlenir?

A2'yi Digiturk 'te 35 nolu kanaldan, Kablo TV 'de 37 nolu kanaldan, Turkcell TV'de 29 nolu kanaldan, Tivibu'da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda, Frekans: 12053 Mhz, Symbol Rate: 27500, FEC: 5/6, Pol: H ( Yatay) konumunda izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe geçen yılın uzağında kaldı

Adanaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak liderin 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun oldukça uzağında kaldı.

Adanaspor ile berabere kalarak lider Başakşehir'in 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe, geçen sezonu mumla arıyor. Geçtiğimiz yıl, Vitor Pereira yönetiminde ilk 17 haftada 40 puan toplamayı başaran sarı-lacivertli takım, bu sezonun ilk yarısında yalnızca Beşiktaş deplasmanında 3-2 kaybetmişti. İlk 17 haftada 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, bu maçların tamamında rakip fileleri sarsmayı başarmıştı. Pereira yönetiminde ilk 17 haftada 27 kez rakip fileleri sarsan sarı-lacivertliler, Advocaat önderliğinde ise gol yollarında daha etkili bir görüntü çizdi. Advocaat'ın Fenerbahçe'si şu ana kadar 36 gol attı. Geçtiğimiz yıl bu periyotta kalesinde 13 gol gören Kanarya, bu sezon ise 14 gol yedi.

Pereira yönetiminde 40 puan toplayan Fenerbahçe, ilk yarıyı lider Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde tamamlamıştı. Advocaat, lider Başakşehir'in 7 puan gerisinde kalırken, sarı-lacivertliler bu sezon 17 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik alıp, 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe kupa hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertliler, gruptaki ilk karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Gruptaki ilk mücadelede sahasında rakibine 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, geride kalan 4 maçta 7 puan toplayıp, 2. sırada kendisine yer buldu. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı, pas çalışmasıyla devam edip, çift kale maçla da sona erdi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanla, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Ankara'ya gidecek ve karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.

Volkan, Mehmet Topal ve Kjaer yok

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Mehmet Topal ve Simon Kjaer, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Dick Advocaat da bu mücadelede ilk 11'de fazla şans bulamayan isimleri sahaya sürecek.

Kaynak: Fotospor

Etiket: gençlerbirliği, fenerbahçe


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