29 Aralık 2016, Perşembe
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Gençlerbirliği - Amedspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Amedspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği - Amedspor maçı A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


28 Aralık 2016 19:33


Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında lider Gençlerbirliği, 29 Aralık Perşembe günü Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak.

Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler maçı A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Grupta iki takım arasında Diyarbakır'da oynanması gereken 3. hafta maçı, Amed Sportif Faaliyler'in kaptanı Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenmişti.

C Grubu'nda ilk iki müsabakadan galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği, maç eksiğine rağmen Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Amed Sportif Faaliyetler ise bir puanla son sırada yer alıyor.

Diyarbakır doğumlu olmayanlar giremeyecek

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Amedspor'u konuk edecek.

Ankara 19 Mayıs stadında 29 Aralık Perşembe günü saat 14.30'da oynanacak olan karşılaşma öncesi Ankara Emniyeti, her iki takım taraftarı için üst düzey güvenlik önlemleri aldı.

Ankaragüçlü taraftarların sosyal medya üzerinden yapmış olduğu söylemler nedeniyle Ankara Emniyeti, Gençlerbirliği taraftarlarını passolig uygulaması ile stada alacak. Amedspor taraftarları için ayrılan tribüne ise sadece Diyarbakır doğumlu olanlar alınacak.

Nüfus kaydı Diyarbakır olmayanlar kesinlikle maça giremeyecek. Kombine biletleri olan Gençlerbirliği taraftarları maça passolig kartları ile girecek. Protokol tribününde ise özel güvenlik önlemi alınacak. Ankaragücü ile Amadspor arasında geçmişte yaşanan olaylar ve taraftarların sosyal medyada yapmış oldukları paylaşımlar nedeniyle, Ankara Emniyeti maçla ilgili güvenliği üst seviyeye çıkardığı öğrenildi. Normal güvenlik uygulamalarının aynen devam edeceği maçta, stat çevresi ve stat dışında da özel önlemlerin alınacağı belirtildi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: gençlerbirliği, amedspor



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