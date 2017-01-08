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Genç milliler set vermedi

Türkiye 20 Yaş Altı Bayan Voleybol Milli Takımı, Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda Bulgaristan'la oynadığı 2017 FIVB U20 Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri Birinci Raunt B Grubu karşılaşmasını 13-25, 20-25 ve 14-25'lik setlerle 0-3 kazandı.


08 Ocak 2017 09:16

Türkiye 20 Yaş Altı Bayan Voleybol Milli Takımı, Ankara Başkent Voleybol Salonu’nda Bulgaristan’la oynadığı 2017 FIVB U20 Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri Birinci Raunt B Grubu karşılaşmasını 13-25, 20-25 ve 14-25’lik setlerle 0-3 kazandı.

Avusturya, Bulgaristan ve Finlandiya ile aynı grupta bulunan Türkiye, Avusturya ve Finlandiya’nın turnuvadan çekildiklerini açıklamaları nedeniyle kurallar gereği diğer karşılaşmaları 25-0’lık setlerle 3-0 kazanmış sayıldı. Bu sonucun ardından Ay-yıldızlı takım, B Grubu’nu lider olarak tamamladı ve ikinci rauntta mücadele etme hakkı kazandı.

18 – 21 Mayıs tarihleri arasında oynanacak olan ikinci rauntta, birinci raunttan gelecek olan 7 takıma Rusya’nın da eklenmesiyle toplam 8 takım, dörderli iki gruba (E ve F) ayrılacak. İkinci rauntta F Grubu’nda yer alacak olan millilerin kesinleşen tek rakibi, elemelere direkt olarak ikinci raunttan başlayacak olan Rusya. Türkiye’nin F Grubu’ndaki diğer iki rakibi, yarın tüm eleme karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından belli olacak. İkinci raunt grup karşılaşmalarının oynanacağı ülke ve şehirler, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilerleyen günlerde belirlenecek.
İkinci rauntta karşılaşmalarının sona ermesinin ardından, E ve F gruplarını lider olarak bitirecek olan takımlar, 14-23 Temmuz tarihleri arasında Meksika’nın Boca del Rio ve Córdoba şehirlerinde düzenlenecek 2017 FIVB U20 Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası Finalleri’ne katılma hakkı kazanacak.

Etiket: Voleybol


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