Genç FB ve UltrAslan 'Sefa' için bir araya geldi

17 Ocak 2017 18:29

Ölümüyle sadece Fenerbahçe tribünlerini değil tüm sporseverleri üzen Genç Fenerbahçeliler’in lideri ’Amigo Sefa’ lakaplı Sefa Kalya’nın birinci ölüm yıl dönümünde Manavgat’ta Mevlid-i Şerif okutuldu. Perşembe Pazarında okutulan Mevlid-i Şerif’te Genç Fenerbahçelileri Manavgat UltrAslan grubu üyeleri yalnız bırakmadı.

Okutulan Mevlid-i Şerifin ardından etkinliğe katılanlara pide ve ayran ikramında bulunuldu. Kısa bir açıklama yapan grup üyeleri, Sefa’yı hiçbir zaman unutmayacaklarını ve onun sadece Fenerbahçelilerin değil tüm takım taraftarlarının sevgilisi olduğunu dile getirdiler. Taraftarlar, etkinliğin ardından Fenerbaçe tribünlerinde Sefa için yapılan tezahüratları hep bir ağızdan yaptılar.