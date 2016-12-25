25 Aralık 2016, Pazar
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Gaziantepspor'da İbrahim Üzülmez depremi

Gaziantepsporlu taraftarlar, İbrahim Üzülmez'in "Ayağa kalkın" hareketinin ardından Gaziantepspor'u yükselme basamağı olarak gören hocalardan bıktık. Sen amatörsün." açıklamasını yaptı.


25 Aralık 2016 10:41


Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ın evindeki 1-0'lık galibiyetin ardından Gaziantep'te büyük öfke yaşandı.

Vodafone Arena'da oynanan maçın ilk yarısında iki Gaziantepsporlu sakatlık sebebiyle yerde kalınca Beşiktaşlı taraftarlar 'İbo takımı ayağa kaldır' şeklinde tezahürat yapmıştı. Üzülmez, taraftarların bu çağrısına kulak vererek takımına 'ayağa kalkın' şeklinde hareketlerde bulundu.

"AMATÖR HOCALARDAN VE BECERİKSİZ YÖNETİMDEN BIKTIK"

Gaziantepsporlu taraftarlar ise bu duruma büyük tepki gösterdi. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren Gaziantepspor TV hesabı 'Gaziantep, takımı ayağa kaldır' başlığıyla, "Maçtan önce rahatlıkla 'İleride Beşiktaş'a hoca olmak istiyorum' diyen, maç içinde Beşiktaş taraftarına güzellik yapıp takıma 'Ayağı kalkın' diye bağıran İbrahim Üzülmez sen de amatörsün! Gaziantepspor'u yükselme basamağı olarak gören hocalardan ve beceriksiz yönetimden bıktık!'" açıklamasını yaptı.

Etiket: gaziantepspor, ibrahim üzülmez



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