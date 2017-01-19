Gaziantepspor sahasında kazandı

Maçtan Dakikalar
5. dakikada Orkan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleciden dönen topu Kolar yakın mesafeden ağlara gönderdi. 1-0
14. dakikada Rusescu'nun ceza sahası içerisine girmeden yaptığı vuruşu kaleci Erten kurtardı.
43. dakikada Osmanlıspor defansının arkasına atılan uzun pasta sağ çaprazdan Kolar'ın şutu yan ağlarda kaldı.
84. dakikada çalımlarla ceza sahası içerisine giren Doğanay'ın vuruşunda top filelerle buluştu.2-0
Stat: Gaziantep Arena
Hakemler: Çağatay Şahan xx, Serdar Diyadin xx, Mehmet Metin xx
Gaziantepspor: Erten xx, Pedroso xx, Şenol xx, Gonzalez xx, Rajtoral xx, Doğanay xx, Sergey xx, Sefa xx, xx, Orkan xx (İlhan dk.63 x), Kolar xx (Mota dk. 63 x), Muhammet Demir xx (Alpay dk. 67 x)
Osmanlıspor: Hakan xx, Koray xx, Aykut xx, Prochazka xx, Numan xxx, Mehmet xx, Erdal xx (Regattin dk. 46 xx), Musa xx, Adam Maher xx (Bifouma dk. 67 x), Rusescu xx, Delarge xx (Umar dk. 46 x)
Goller: Kolar (dk. 5), Doğanay (dk. 84) (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Prochazka, Koray, Musa (Osmanlıspor)