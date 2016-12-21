23 Aralık 2016, Cuma
> Gaziantepspor > Gaziantepspor kar altında kazandı

Gaziantepspor kar altında kazandı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 3. hafta maçında Gaziantepspor, yoğun kar yağışı altında oynanan maçta evinde Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti.


21 Aralık 2016 19:02


Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 3. hafta maçında Gaziantepspor, yoğun kar yağışı altında oynanan maçta evinde Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

22. dakikada kazanılan Orkan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Oğuzhan meşin yuvarlağı kurtardı.
28. dakikada ev sahibi ekibin ani gelişen atağında Orkan'ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Kolar'ın yerden şutunda top filelerle buluştu. 1-0
55. dakikada konuk ekip tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topu başına geçen Barış'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
71. dakikada ev sahibinin kazandığı penaltı sonucu topun başına geçen İlhan sağ ayağıyla yaptığı vuruş da meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Kamil Ocak
Hakemler: Murat Özcan xx, Orkun Aktaş xx, Mehmet Yıldırım xx
Gaziantepspor: Erten xx, Doğanay xx, Şenol xx, Rajtoral xx (Alpay dk. 46 x), İlker xx, Sergey xx, Putsila xx (Oktay dk. 74 x), Emre xx, Orkan xx, Kolar xx (Mota dk. 66 x), İlhan xx
Yedekler: Adnan, Serkan Bakan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Kırklarelispor: Oğuzhan xx, Soner xx, Muhammed xx (Engin dk. 74 x), Ahmet Şahbaz xx, Serkan Çalık xxx, Cemal xx, Ahmet Baykal xx, Enis xx (Nazif dk. 74 x), Ahmet Devret xx, Barış xx (Sedat dk. 57 x), Davut xx
Yedekler: Meriç, Salim, Kubilay, Anıl
Teknik Direktör: Andaç Gürkan Kocabıyık
Goller: Kolar (dk. 28), İlhan (dk. 71 pen.) (Gaziantepspor)
Kırmızı Kart: Alpay (dk. 54) (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Erten (Gaziantepspor), Soner, Cemal (Kırklarelispor)

Kaynak: İHA

Etiket: gaziantepspor, kırklarelispor



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Ryan Babel gerginliği bastı!

Ryan Babel gerginliği bastı!

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Sosa transferinde son dakika

Sosa transferinde son dakika


İşte Advocaat'ın B planı!
Talisca'dan müjde!
Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu
Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek
Kicker: Mathias Sammers, Galatasaray'a gidiyor
Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Ryan Babel gerginliği bastı!


EN ÇOK OKUNANLAR
Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Menemen Belediyespor i...
Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi - Kolbeinn'in yerine Edu Vargas ile anlaşan ve Şilili golcü...
Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor - AS'ın Güney Amerika versiyonu Beşiktaş için Venezuela'nın...
Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda - Everton'a kulüp tarihinin en pahalı üçüncü oyunsu olarak ...
10 numara için bir aday daha: Robin Quaison 10 numara için bir aday daha: Robin Quaison - Fenerbahçe'de 10 numara adaylarının ardı arkası kesilmiyo...
21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları 21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları - Milli Piyango İdaresi 21 Aralık 2016 şans topu çekilişind...
Martin Caceres için korkutan rakam Martin Caceres için korkutan rakam - Galatasaray'da stoper transferi için gündeme gelen isimle...
Çinliler Moussa Sow için çıldırdı Çinliler Moussa Sow için çıldırdı - Fenerbahçe'de eski günlerini hatırlatan Moussa Sow kıymet...
Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı - Adı Galatasaray ile anılan Dorin Rotariu, sarı-kırmızılı ...
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral...