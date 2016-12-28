Gaziantepspor ilk yarıyı kötü bitirdi

28 Aralık 2016 16:12

2016-2017 sezonu öncesinde iyi bir başlangıç yapmak isteyen Gaziantepspor, aldığı sonuçlar ile hem yönetimi hem de taraftarları üzdü. Teknik Direktör İsmail Kartal ile sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Şahinler, deplasmanda Ankara temsilcisi Gençlerbirliği’ne 2-0'lık mağlubiyet ile lige başladı. Bir türlü istediklerini sahaya yansıtamayan Gaziantepspor, ilk yarıyı 11 puan ile 17. sırada tamamladı.

Tarihin en kötü Gaziantepspor’u

Süper Lig'de 1990-91 sezonundan bu yana mücadele eden Gaziantepspor, geride kalan haftalar itibariyle taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Sezona kadrosunda önemli değişiklikler yaparak başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ligin 9. haftasında Osmanlıspor'u 3-1 yendikten sonra çıktığı maçlarda puan alamadı. Aytemiz Alanyaspor'a 4-3, Atiker Konyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a 2-0, Akhisar Belediyespor'a 2-1, Galatasaray'a 3-1, Çaykur Rizespor'a 2-1 ve son olarak Beşiktaş'a 1-0 yenilen Gaziantepspor, 16 maçlar sonunda 11 puanda kaldı.

27 sezonun en kötüsü

Puan cetvelinde 17. sıraya gerileyerek düşme potasındaki takımlardan birisi haline gelen kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de boy gösterdiği 27 sezon baz alındığında kötü bir tablo ortaya koydu. Gaziantepspor, ligdeki ilk 16 haftalar baz alındığında bu sezon en kötü performansını sergiledi.

En istikrarlı oyuncu Elyasa Süme

2016-2017 sezonun ilk yarısında Gaziantepspor’da en istikrarlı oyuncu Elyasa Süme oldu. Takımın aynı zamanda kaptanlık görevini üstlenen Elyasa ligde Gaziantepspor formasıyla 15 maçta 1350 dakika görev alarak Gaziantepspor takımının ilk sırasında yer aldı. Kırmızı-siyahlı ekipte Elyasa’dan sonra ligde en çok forma giyen Hollandalı sol bek Bart Van Hıntum ise ligde 14 maçta 1260 dakika süre alarak Elyasa’dan sonra takımda en fazla forma giyen ikinci oyuncu oldu. Gaziantepspor’un 10 numarası Orkan Çınar ise ligde sadece 10 maça çıkarak 77 dakika süre aldı. Büyük umutlarla sezona başlayan ancak sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan genç oyuncu, Gaziantepspor formasıyla ligde en az maça çıkan oyuncu konumunda oldu.

Deplasman bir türlü yüzü gülmedi

Süper Lig’in ilk yarısında 8 kez deplasmanda rakipleri ile karşılaşan Gaziantepspor, bir türlü galibiyet yüzü görmedi. 8 kez deplasmana çıkan Gaziantepspor, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Deplasmanda sadece 2 puan toplayabildi. Antep deplasmanda 5 gol atarken, kendi kalesinde ise 14 gol gördü. Gaziantepspor ligin 3. haftasında Adanaspor ile golsüz berabere kalırken, 7. haftada ise Kasımpaşa ile golsüz eşitlikle sahadna ayrıldı.

Kendi evinde sadece 3 galibiyet alabildi

Gaziantepspor kendi evinde rakipleriyle ilk devre boyunca 8 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalardan sadece 3’ünde galibiyet ile tanışabilen Şahinler, kendi evinde rakiplerine 5 kez boyun eğdi. Ligin 2. haftasında Gaziantepspor kendi evinde Karadeniz temsilcisi Trabzonspor ile karşılaştı. Bu maçtan 1-0’lık galibiyet ile ayrılan Gazinatepspor kendi evinde ilk galibiyetini almış oldu. Ligin 6. haftasında ise Şahinler, kendi evinde Bursaspor’u 3-2 yenerek evinde ikinci galibiyetini almış oldu. Ligin 9. haftasında ise Başkent temsilcisi Osmanlısor’u 3-1 yenerek ligdeki 3. galibiyetini almış oldu. Şahinler kendi evinde 10 gol atarken, 13 gol yedi.

Golcüler suskun kaldı

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında ligde sadece 15 gol atan Gaziantepspor bu alanda da sınıfta kaldı. Kırmızı-siyahlı takımın ileri uç oyuncuları olarak görev yapan Cezayirli Nabil Ghilas ve İlhan Parlak bekleneni veremediler. Nabil Ghilas oynadığı her maçta istekli bir futbol sergilemesine rağmen son vuruşlarda beceriksiz kaldı. Gaziantepspor’un forveti Ghilas 3 gol atarken, İlhan ise sadece 2 gol atabildi. Kangwa 3 gol kaydetti ve Angan ise 1 gol attı.

En hırçın takım Gaziantepspor

2016-2017 sezonunun ilk yarısında Gaziantepspor, 5 kırmızı kart ile en hırçın takım oldu. Kardemir Karabükspor ve Bursaspor 4 kırmızı kart ile en çok kırmızı kart gören takım oldu. Gaziantepspor, 5 kırmızı kartın ardından 36 kez de sarı kart gördü.