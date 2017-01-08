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Gaziantepspor, Gremio'dan Wallace Reis ile anlaştı

Gaziantepspor, stoper bölgesi için Brezilya ekibi Gremio'dan Wallace Reis ile 1.5 yıllığına anlaştı.


08 Ocak 2017 21:50

Devre arasında kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Gaziantepspor, aradığı ismi Brezilya'da buldu. Gaziantep ekibi, Brezilya takımı Gremio'da oynayan Wallace Reis ile anlaşma sağladı.

İMZAYA GELİYOR

UOL'un haberine göre; Gaziantepspor, Wallace için Gremio'ya 350 bin Euro ödeyecek. Futbolcunun Pazartesi günü imza için Türkiye'ye geleceği ve 1.5 yıllık sözleşme yapacağı belirtiliyor.

29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Gremio'da 14 maça çıkmıştı. Reis, kariyerinde 227 maça çıkarken 10 gol attı, 2 de kırmızı kart gördü.

Kaynak: UOL

Etiket: gaziantepspor


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