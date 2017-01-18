18 Ocak 2017, Çarşamba
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Gaziantep Basketbol farklı kazandı

Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası K Grubu'ndaki beşinci maçında sahasında konuk ettiği Romanya'nın BC Mures takımını 100-79 mağlup etti.


18 Ocak 2017 20:58

Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası K Grubu'ndaki beşinci maçında sahasında konuk ettiği Romanya'nın BC Mures takımını 100-79 mağlup etti.

İlk çeyrekte de 33-20’lik skorlarla rakibine üstünlük kuran ev sahibi Gaziantep Basketbol, devreyi de 51-38 skorla 13 sayı önde kapattı. Denmon'un ilk yarıdaki 21 sayılık performansı dikkat çekerken, Jefferson 14 sayı ile Denmon'u destekledi. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü devam ettiren Gaziantep ekibi, son çeyreğe 83-57 gibi farklı bir skorla girdi. Son bölümde oldukça rahat bir oyun sergileyen Gaziantep Basketbol, salondan 21 sayı farkla 100-74 önde ayrıldı.
Gaziantep'te, Marcus Denmon 24 sayı 4 asist , Jefferson 17 sayı 11 ribaunt ile oynadı. Konuk ekipte ise Mohammed 23 sayı kaydetti.

Salon: Karataş
Hakemler: Manuel Mazzoni xx, Sergey Mikhaylov xx, Ivan Milicevic xx
Gaziantep Basketbol: Rautins xx 8, Altan Erol xx 6, Ruzic xx 12, Jefferson xxx 17, Cherry xx 9, Denmon xxxx 26, Balazic xxx 11, Erden Eryüz xx 5, Berke xx 6, Emre x
Başantrenör: Stefenos Dedaş
BC Mureş: Gajovic xx 12, Mohammed xx 23, Cioacata x, Santa x, Popescu xx 14, Andrei xx 11, Djapa xx 10 Kalve xx 9
Başantrenör: Szaszgaspar Barnabas
1. Periyot: 33-20 (Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 51-38 (Gaziantep Basketbol lehine)
3. Periyot: 83-57 (Gaziantep Basketbol lehine)

Kaynak: İHA

Etiket: gaziantep basketbol


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