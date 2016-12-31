Gaziantep Basketbol 24 sayı fark attı

31 Aralık 2016 01:00

Gaziantep Basketbol bu skorla 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Gaziantep Basketbol, Rauntins ve Cherry ile sayılar bularak 5 dakikalık bölümü 10 sayı farkla 14-4 önde girdi. İlk çeyreğin sonlarında doğru etkisini iyice hissettiren ev sahibi ilk periyodu da 32-22 önde kapattı. İkinci çeyrekte rakibin top kayıplarını iyi değerlendiren ev sahibi Gaziantep Basketbol, Jefferson ve Cherry ile sayılar bularak soyunma odasına 20 sayı farkla; 56- 36 önde girdi.

Maçın ikinci yarısında da etkili oyununu devam ettiren Gaziantep Basketbol, farkı 25 sayıya kadar çıkardı ve son periyoda 78-53'lük üstünlükle girdi. Maçtaki üstünlüğünü son bölümde de devam ettiren ev sahibi ekip, karşılaşmayı 93-69 kazanarak 4 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Karşılaşmanın en skorer ismi 24 sayıyla Gaziantep Basketbol'dan Jefferson olurken, TED Ankara Kolejliler adına Shorter 22 sayı üretti.

Salon: Şahinbey Karataş

Hakemler: Özlem Yalman xx, Ozan Çakar xx, Ali Şakacı xx

Gaziantep Basketbol: Rauntins xxx 11, Altan xx 5, Denmon xxx 15, Ruzic xx 6, Balazic xxx 11, Cherry xxx 14, Jefferson xxxx 24, Alper xx 2, Lazgin xx 2, Berke xx 3

TED Ankara Kolejliler: Yesulkan xx 8, Carter xx 14, Shorter xxx 22, Hummer xxx 12, Morrison xx 9, Yiğit xx 2, Taylan x, Can x, Atilla xx 2

1.Periyot: 32-22 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 56-36 (Gaziantep Basketbol lehine)

3.Periyot: 78-53 (Gaziantep Basketbol lehine)

5 Faul alan: Taylan (TED Ankara Kolejliler)