12 Ocak 2017, Perşembe
> Gaziantepspor > Gaziantep Arena açılıyor

Gaziantep Arena açılıyor

Gaziantepspor Kulübü, Gaziantep Arena'nın Antalyaspor maçıyla açılacağını duyurdu.


12 Ocak 2017 12:35

Gaziantepspor'un yapımına 3 yıl önce başlanan Gaziantep Arena Stadı tamamlandı. Yeni stadın açılışı, pazar günü oynanacak Antalyaspor maçı ile yapılacak. Kırmızı-siyahlı kulüp resmi internet sitesinden Gaziantep Arena'nın Antalyaspor maçıyla açılacağını duyurdu.

Gaziantepspor kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm Gazianteplilerin ve taraftarların özlemle beklediği Gaziantep Arena pazar günü açılıyor. Gaziantepspor’umuz, 33 bin kapasiteli yeni stadyumunun kapılarını Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında 15 Ocak Pazar günü saat 16.00’da oynanacak olan Antalyaspor maçıyla açıyor."

Gaziantepspor forması hediye

Gaziantep Arena’nın açılışına özel olarak Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odaları ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin sponsorluğunda tüm taraftarlarımıza orijinal Gaziantepspor forması hediye edilecektir.

Arena'ya ücretsiz servis

Antalyaspor maçında tribünde olup takımına destek vermek isteyen taraftarlarımız için, Pazar günü saat 13.30’dan itibaren İstasyon Meydanından Gaziantep Arena Stadyumuna ücretsiz servisler kaldırılacak.

Ücretsiz Passolig kartı

18 Yaş altı taraftarlarımıza ve öğrencilerimize, Yönetim Kurulumuz tarafından bedeli Passolig’e ödenmiş olan Passolig Kartları ücretsiz olarak verilecektir. Passolig kartlarını ücretsiz olarak almak isteyen taraftarlarımız kimlik kartları ile Passolig gişelerine başvurmaları yeterlidir. Maç biletlerini Passolig Kartlarına yüklemek isteyen taraftarlarımızın gişelerde yoğunluk yaşanmaması için www.passo.com.tr adresinden bilet yüklemesi yapmalarını önemle rica ederiz.
Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimizin belirli noktalarındaki reklam panoları Gaziantepspor’umuza tahsil edilmiş olup, açılış ve karşılaşma ile ilgili duyurular buralardan yapılacaktır.
Gaziantepspor’umuza gönül vermiş taraftarlarımız takımımıza destek olmak için pazar günü Gaziantep Arena Stadyumu'na bekliyoruz."

Kaynak: İHA

Etiket: gaziantepspor


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Galatasaray, Ahmet Çalık'ı transfer etti

Galatasaray, Ahmet Çalık'ı transfer etti

Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkür

Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkür

Flaş Mehmet Ekici gelişmesi! Beşiktaş transfer haberleri 12 Ocak Perşembe

Flaş Mehmet Ekici gelişmesi! Beşiktaş transfer haberleri 12 Ocak Perşembe

Kupayı almaya çalışmadan önce video çekmiş!

Kupayı almaya çalışmadan önce video çekmiş!


Fenerbahçe'ye dev teklif!
Galatasaray'dan çifte bomba
Babası Mehmet Ekici'nin yeni takımını açıkladı
Podolski'den Galatasaray'a soğuk duş
Galatasaray'da dört isimde son durum
Sneijder'in menajerinden bu kez de Wolfswinkel teklifi

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Galatasaray, Ahmet Çalık'ı transfer etti


EN ÇOK OKUNANLAR
Tolgay, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi: Anlaşın geleyim! Tolgay, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi: Anlaşın geleyim! - Adı Mehmet Ekici'nin transferinde takasta kullanılacak is...
Beşiktaş, Fernandes'in rövanşını alacak Beşiktaş, Fernandes'in rövanşını alacak - Rus MK, Beşiktaş'ın Manuel Fernandes ile Lokomotif Moskov...
Alan Patrick transferini Mario Been'in görüşmesi netleştirecek Alan Patrick transferini Mario Been'in görüşmesi netleştirecek - Mehmet Ekici transferinin yatmasından sonra Fenerbahçe yö...
Beşiktaş'ta Emenike bombası Beşiktaş'ta Emenike bombası - Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği Emmanuel Emenike'n...
Galatasaray'a 1.60'lık yıldız Galatasaray'a 1.60'lık yıldız - Galatasaray, geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen Mostafa...
Sneijder'in menajerinden bu kez de Wolfswinkel teklifi Sneijder'in menajerinden bu kez de Wolfswinkel teklifi - Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, Galatasaray'a R...
Galatasaray'da dört isimde son durum Galatasaray'da dört isimde son durum - Galatasaray'da stoper bölgesi transferi için düşünülen dö...
Aboubakar gidecek, Mitrovic gelecek Aboubakar gidecek, Mitrovic gelecek - Porto'nun Aboubakar'ın kiralık sözleşmesinin feshedilmesi...
Fenerbahçe'den geleceğe yatırım Fenerbahçe'den geleceğe yatırım - Fenerbahçe bir yandan devre arası transferleri için uğraş...
Galatasaray ve Beşiktaş'a sürpriz teklif Galatasaray ve Beşiktaş'a sürpriz teklif - Galatasaray ve Beşiktaş'a İspanya'dan sürpriz bir teklif ...