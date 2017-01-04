04 Ocak 2017, Çarşamba
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Garry Rodrigues'in Galatasaray'a transferi hakkında şok iddia

Adı günlerdir Galatasaray ile anılan Garry Rodrigues için gelen son haberler kafaları karıştırdı.


04 Ocak 2017 02:14


Alman Bild gazetesi PAOK'un Garry Rodrigues için Galatasaray'dan peşin 4.5 milyon Euro istediğini yazdı. Yunan ekibinin bu rakamı kasasına koyması durumunda Wolfsburg'ta forma giyen eski oyuncusu Vieirinha'ya yeniden siyah-beyazlı formayı giydireceğini yazdı.

Galatasaray 3 katını teklif etti

Yunan Ethos gazetesi ise PAOK'tan 400 bin Euro kazanan Rodrigues'e Galatasaray'ın 3 katını teklif ettiğini yazdı.

Bu arada gazete, açıklamalar yapan Lubos Michel'in Yunanistan'a döndükten sonra Başkan Savvides tarafından konuşmasının detaylarının isteneceğini iddia etti. Başkan Savvides'in bugün Rodrigues'le bir görüşme daha yapacağı da belirtildi.

Garry Rodrigues için şok iddia

Adı günlerdir Galatasaray ile anılan Garry Rodrigues için ilginç bir açıklama geldi. Gazzetta'dan Dimitris Zorbasoglu, Garry için herhangi bir teklifin olmadığını, Hollandalı oyuncunun maaşına zam yapılması için Türk takımının adını kullandığını iddia etti.

Garry Rodrigues kimdir?

Hem kanatlarda hem de ileri uçta görev yapabilen Rodrigues, 1.73 boyunda. Müthiş driplingleri ve hızıyla ön planda olan Cape Verdeli futbolcunun Hollanda pasaportu da bulunuyor. Rodrigues bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 6 gol atarken, 8 asist yaptı.

Kaynak: Bild - Ethos - Gazzetta

Etiket: garry rodrigues, galatasaray



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