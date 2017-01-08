Garry Rodrigues'i 300 bin Euro'ya aldırmadı

08 Ocak 2017 10:50

Galatasaray'ın müstakbel transferi Garry Rodrigues ile ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı...

2012-13 sezonunda Bulgaristan Ligi'nden transfer edilen Aatıf başarılı olunca menajerler bu kez de Levski'de oynayan Hollandalı oyuncuyu gündeme getirir. Roberto Carlos'a Rodrigues'in DVD'leri izlettirilir. İstenmesi durumunda 300 bin Euro'ya oyuncunun transfer edilebileceği bilgisi verilir. Carlos ise Rodrigues'in kapasitesinin Süper Lig ayarında olmadığını belirterek transferi engeller. Hollandalı o sezon devre arasında 600 bin Euro'ya İspanyol Elche takımına transfer olur.

Scout ekibi Rodrigues'i veto etti

Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink transfere karışmıyor... Hollandalı teknik adam sadece mevkii söylüyor, yöneticiler ise menajerler ve scout ekibinin çalışmaları sonucunda alınacak oyuncuya karar veriyor. Fransa, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye getirdiği futbolcularla tanınan bir Türk menajer ise Galaasaray'da tüm dengeleri alt üst etti. Bu menajer bizzat Mehmet Özbek'e, Garry Rodrigues ismini verdi.

Mehmet Özbek, scout ekibinden Rodrgigues'in araştırılmasını istedi. Scout ekibi yaptığı değerlendirmede Rodrigues'in sarı-kırmızılı formayı giyecek yeterlilikte olmadığı raporunu verdi. Buna rağmen Özbek, kendi insiyatifini kullanarak Rodrigues'in transferini bitirme kararı aldı.

Garry Rodrigues için son rakam

Garry Rodrigues için Galatasaray rakamı 3.5 milyon Ruro'ya kadar çıkardı. PAOK ise 5 milyon Euro'da diretiyor... PAOK'un takımda kalmak istememesine maçlara dahi çıkmayı reddetmesine rağmen Hollandalı oyuncuyu elde tutmaya çalışmasının nedeni ise menajerine verilecek olan yüzde 20. 3.5 milyon Euro'da 700 bin Euro, 5 milyon Euro'da ise 1 milyon 250 bin Euro Hollandalı oyuncunun menajerine gidecek. PAOK'un son teklifi ise; "3.5 milyon Euro'yu da siz ödeyin menajerine verilecek 700 bin Euro'yu da siz ödeyin el sıkışalım" oldu.

Garry Rodrigues kimdir?

Hem kanatlarda hem de ileri uçta görev yapabilen Rodrigues, 1.73 boyunda. Müthiş driplingleri ve hızıyla ön planda olan Cape Verdeli futbolcunun Hollanda pasaportu da bulunuyor. Rodrigues bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 6 gol atarken, 8 asist yaptı.