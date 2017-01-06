Garry Rodrigues'de geri sayım

06 Ocak 2017 09:43

Sigthorsson’un sözleşmesinin fesh edilmesi sonrası Yasin ve Podolski’yle de yolları ayırması gündeme gelen Galatasaray, kanatlara iki takviye birden yapmaya hazırlanıyor.

Luciano Narsingh için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan Garry Rodrigues için kulübü PAOK’tan cevap bekliyor.

Oyuncuyla her konuda anlaşan yönetim, bonservis pazarlığı sırasında 3 milyon Euro’ya kadar çıkmıştı. Yunan kulübü, teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan oyuncuyu bu paraya bırakmaya yanaşırsa, transferin en kısa sürede resmileşmesi bekleniyor.