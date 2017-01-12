Garry Rodrigues: Level atladım

12 Ocak 2017 14:39

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues medya önünde imza attı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Reikerink'in görev vermesi halinde Konya maçında oynayabileceğini söyleyen Hollandalı oyuncu şunları söyledi:

"Çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Galatasaray gibi bir büyük camiaya geldiğim için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Galatasaray'da en iyi futbolu oynayıp bu formayı giyme şansını değerlendireceğim. Paok'daki durumundan dolayı 21 gündür antrenman yapmıyorum. Ama hocam bana şans verirse Konya maçında da elimden geldiği kadar hizmet etmek isterim. Bu benim gibi bir oyuncu için çok büyük fırsat.

Galatasaray ile ilgili burada oynayan oyunculardan bilgiler aldım. Burada daha zor, daha sert bir ligin beni beklediğini bekliyorum. Oynatmak değil de daha çok oynatmamaya yönelik oyun var. Buna hazırım ve en iyi performansımı göstermek için çok çalışacağım. Dün ilk antrenmanınıma çıktım. Tüm arkadaşlar beni çok iyi karşıladılar. Ve takımda çok iyi, çok kaliteli futbolcular. Kendi adıma level atlamış gibi düşünüyorum daha kaliteli bir takımda oynayacağım. Benim özel pozisyonum sol taraf ama gerekirse sağ açıkta da oynayabilirim.

Levski Sofya'da da şampiyonluğa oynuyorduk Hatta şampiyonluğu son maçta kaybettik. Artak bu seviyede de şampiyonluk yarışında oynayan bir takımda oynamaya hazırım. "