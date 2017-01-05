Garry Rodrigues için son rakam

05 Ocak 2017 15:05

Galatasaray'ın ısrarla istediği Garry Rodrigues için dün sürpriz gelişmeler yaşandı.

Sport 24'e göre yeni yıl tatilini bitiren PAOK Başkanı Ivan Savvides, Selanik'e döndü. Hollandalı oyuncunun menajeri Wessel Weezenberg ile bir araya geldi. Weezenberg, Başkan Savvides'e Rodrigues'in PAOK'ta 400 bin Euro'ya oynadığını Galatasaray'ın ise 1.5 milyon Euro verdiğini söyledi. Bunun kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu anlattı.

Savvides de Weezenberg'e 5.5 milyon Euro'yu getirmeleri durumunda Rodrigues'in gitmesine izin vereceğini söyledi. Hollandalı menajer Galatasaray'ın son teklifini 3.5 milyon Euro'ya çıkardığını iletti.

Garry Rodrigues kimdir?

Hem kanatlarda hem de ileri uçta görev yapabilen Rodrigues, 1.73 boyunda. Müthiş driplingleri ve hızıyla ön planda olan Cape Verdeli futbolcunun Hollanda pasaportu da bulunuyor. Rodrigues bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 6 gol atarken, 8 asist yaptı.