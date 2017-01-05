05 Ocak 2017, Perşembe
> Galatasaray > Garry Rodrigues için son rakam

Garry Rodrigues için son rakam

Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıran isimlerden biri olan Garry Rodrigues konusunda rakamlar belli oldu.


05 Ocak 2017 15:05


Galatasaray'ın ısrarla istediği Garry Rodrigues için dün sürpriz gelişmeler yaşandı.

Sport 24'e göre yeni yıl tatilini bitiren PAOK Başkanı Ivan Savvides, Selanik'e döndü. Hollandalı oyuncunun menajeri Wessel Weezenberg ile bir araya geldi. Weezenberg, Başkan Savvides'e Rodrigues'in PAOK'ta 400 bin Euro'ya oynadığını Galatasaray'ın ise 1.5 milyon Euro verdiğini söyledi. Bunun kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu anlattı.

Savvides de Weezenberg'e 5.5 milyon Euro'yu getirmeleri durumunda Rodrigues'in gitmesine izin vereceğini söyledi. Hollandalı menajer Galatasaray'ın son teklifini 3.5 milyon Euro'ya çıkardığını iletti.

Garry Rodrigues kimdir?

Hem kanatlarda hem de ileri uçta görev yapabilen Rodrigues, 1.73 boyunda. Müthiş driplingleri ve hızıyla ön planda olan Cape Verdeli futbolcunun Hollanda pasaportu da bulunuyor. Rodrigues bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 6 gol atarken, 8 asist yaptı.

Kaynak: Sport 24 - Fotospor

Etiket: Garry Rodrigues, galatasaray



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Oleksandr Karavaiev, Fenerbahçe'de!

Oleksandr Karavaiev, Fenerbahçe'de!

Martin Skrtel: Kjaer harika bir oyuncu

Martin Skrtel: Kjaer harika bir oyuncu

Galatasaray'da ''kule'' transferi ciddiye bindi!

Galatasaray'da ''kule'' transferi ciddiye bindi!

Marcelo: Advocaat derbilerde çok iyidir

Marcelo: Advocaat derbilerde çok iyidir


Galatasaraylı eski yönetici Fortuna Sittard'ı satın aldı
Fenerbahçe'den Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması
Garry Rodrigues için son rakam
Gökhan İnler: Benim özelliğim uzaktan şutlarım
Eren Derdiyok'tan Robert Lewandowski açıklaması
Gökhan İnler, Çin'e mi gidecek?

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Trabzonspor'dan Caceres bombası


EN ÇOK OKUNANLAR
Trabzonspor'da Mehmet Ekici sonrası ortalık karışacak Trabzonspor'da Mehmet Ekici sonrası ortalık karışacak - Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferi Trabzonspor yöne...
Tolgay 4 milyon Euro istedi! Mehmet Ekici, Fenerbahçe'yi tercih etti! Tolgay 4 milyon Euro istedi! Mehmet Ekici, Fenerbahçe'yi tercih etti! - Tolgay Arslan, Trabzonspor'dan 4 milyon Euro isteyince Me...
Fenerbahçe'de Gregory van der Wiel ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Gregory van der Wiel ile yollar ayrıldı - Fenerbahçe'de Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakıl...
Alan Patrick, Dick Advocaat'ın onayına kaldı Alan Patrick, Dick Advocaat'ın onayına kaldı - Fenerbahçe'de Alan Patrick transferi Dick Advocaat'ın ona...
Trabzonspor'da sıra Oumar Niasse'da Trabzonspor'da sıra Oumar Niasse'da - Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Serdar Taşçı ile defans hat...
''Türkiye'de Pele - Maradona havası yaratılmış...'' ''Türkiye'de Pele - Maradona havası yaratılmış...'' - Galatasaray'ın Garry Rodrigues üzerinde ısrarla durması P...
Fenerbahçe'den Mehmet Ekici resti Fenerbahçe'den Mehmet Ekici resti - Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi transfer etme...
Cavcav'dan Özbek'e: 10 milyon Euro'luk stoperin hayırlı olsun Cavcav'dan Özbek'e: 10 milyon Euro'luk stoperin hayırlı olsun - İlhan Cavcav, Ahmet Çalık konusunda Dursun Özbek'e resti ...
''Tolgay Arslan - Mehmet Ekici'' takası ortalığı karıştırdı! ''Tolgay Arslan - Mehmet Ekici'' takası ortalığı karıştırdı! - Mehmet Ekici takası için kendisinin takasta teklif edildi...
Vitor Hugo: Galatasaray'da oynamak isterim Vitor Hugo: Galatasaray'da oynamak isterim - Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Vitor Hugo aç...